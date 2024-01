LA RICONOSCETE? - HA RACCONTATO CHE QUANDO HA CONOSCIUTO IL MARITO, NON AVREBBE SCOMMESSO UNA LIRA SULLA LORO RELAZIONE: "VABBE', UN CALCIATORE, NON PUO' ESSERE. ALLA FINE HO CAPITO CHE SI PUO' ESSERE FELICI" - I PROBLEMI CON LA DEPRESSIONE E CON IL CIBO: "HO IMPIEGATO ANNI PER USCIRNE. MI FACEVO DEL MALE ANCHE FISICAMENTE E NON SO PERCHÉ". POI RIVELA CHE AD AIUTARLA E' STATA PROPRIO IL MARITO - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.ilmessaggero.it

Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum nasce a Londra il 20 marzo 1980. È un'attrice, modella e conduttrice televisiva italiana di origine britannica. Il 23 dicembre 2015 ha sposato alle Maldive il nuovo allenatore giallorosso Daniele De Rossi, con cui era fidanzata dal 2011. La coppia ha avuto due figli, Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016.

[…]

daniele de rossi sarah felberbaum

IL MATRIMONIO

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si sono conosciuti nel 2011 in un ristorante a Roma. Lei non sapeva chi fosse lui perché non segue il calcio, mentre l'ex centrocampista aveva riconosciuto l'attrice. De Rossi ha rivelato che Sarah ha uno splendido rapporto con Gaia, la figlia che ha avuto dal suo precedente matrimonio. L’attrice e l’ex calciatore si sono sposati in gran segreto alle Maldive, il 26 dicembre 2015, dopo quattro anni di fidanzamento.

LA DEPRESSIONE

sarah felberbaum

In un'intervista a "Oggi" di aprile 2023, Sarah Felberaum ha parlato per la prima volta di una brutta fase della sua vita: «So cosa significa la depressione, ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio».

Ad aiutarla in questo percorso è stata anche la presenza di suo marito, Daniele De Rossi, con il quale ha costruito un rapporto molto forte, sul quale inizialmente non avrebbe scommesso: «Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbé, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici».

sara felberbaum 2 sarah felberbaum 3 sarah felberbaum de rossi sarah felberbaum SARAH FELBERBAUM - TINA ANSELMI sarah felberbaum sarah felberbaum de rossi de rossi sarah felberbaum de rossi sarah felberbaum sarah felberbaum 1 sarah felberbaum 2 sarah felberbaum sarah felberbaum 1 sarah felberbaum gala anlaids sara felberbaum