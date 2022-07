L’IMMUNITA’ DI GREGGE? ARRIVERA’ – PER L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE LA NUOVA IMPENNATA ESTIVA DI CONTAGI DOVUTA A OMICRON AVRA’ EFFETTI POSITIVI IN AUTUNNO: “A SETTEMBRE-OTTOBRE AVREMO BUONA PARTE DELLA POPOLAZIONE IMMUNIZZATA. SE LA CAMPAGNA VACCINALE PER LA QUARTA DOSE PARTISSE SUBITO TRA DUE MESI CI RITROVEREMMO CON UN'OTTIMA COPERTURA SOCIALE” – "NUOVE RESTRIZIONI? ADESSO ABBIAMO TUTTE LE ARMI PER FRONTEGGIARE IL VIRUS”