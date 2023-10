LA RICONOSCETE? – QUASI VENT’ANNI FA SPOPOLAVA SULLE RADIO E SULLE TV MUSICALI CON UNA HIT “LACERANTE” CHE RACCONTAVA DI UN AMORE PERDUTO – ORA HA 48 ANNI E LA MATURITÀ LE HA FATTO PIÙ CHE BENE: SU INSTAGRAM HA CONDIVISO UNA SERIE DI SCATTI DALLA SUA RECENTE VACANZA A PORTOFINO, TRA CUI QUESTO RARISSIMO SCATTO IN BIKINI…

Da https://primaillevante.it/

natalie imbruglia a portofino

"Pochi giorni magici a Portofino per festeggiare il compleanno del mio caro amico Jack Savoretti ! Che gente favolosa e Portofino è il mio nuovo posto preferito. Mi mancate tutti... e il sole, il mare... e la pasta!"

Così la nota cantautrice, attrice ed ex modella australiana Natalie Imbruglia ha elogiato, sul suo account Facebook, il celebre borgo dei vip.

La 48enne si è recata alcuni giorni nel Levante ligure per passare qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici e in particolare del cantante britannico-italiano Jack Savoretti, che ha compiuto gli anni - 40 tondi quest'anno - il 10 ottobre scorso ed è rimasta piacevolmente colpita dai liguri, dalle bellezze nostrane e naturalmente dal cibo locale. E come è consuetudine, un giro in barca per scoprire le bellezze del Golfo, tutti in costume, complice il caldo autunnale.

