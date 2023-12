LA RICONOSCETE DAI PANDORI IN BELLA MOSTRA? – È UNA SHOWGIRL CHE HA APPESO DA TEMPO IL MICROFONO AL CHIODO, MA NON HA SMESSO DI SCATENARSI SUI SOCIAL. HA APERTO UN PROFILO ONLYFANS E USA INSTAGRAM COME “SERVIZIO PUBICO”, DISCETTANDO DI TEMI DI STRETTA ATTUALITÀ COME GLI ORGASMI MULTIPLI – LO SCORSO ANNO RIMBROTTÒ UN EX COLLEGA PARLANDO DI “RICOSTRUZIONE DISTORTA E MISTIFICATA DEI NOSTRI RAPPORTI”. DI CHI STIAMO PARLANDO?

sonia grey 1

SONIA GREY SI INTERROGA SU INSTAGRAM: DAL SEXTING ALLE DIMENSIONI DEL PENE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Candela per Dagospia – 7 dicembre 2022

La bombastica Sonia Grey ha da tempo appeso al chiodo il suo microfono, appare poco in tv ma si scatena sui social con scatti superhot. Per l'occasione ha anche aperto un profilo su OnlyFans. Su Instagram si occupa con un sessuologo ogni settimana di temi di grande interesse: dal sexting alla stimolazione prostatica passando per il calo del desiderio e soffermandosi sulle dimensioni del pene. Ma anche vaginismo, orgasmi multipli, lo squirting e così via. Dal servizio pubblico al servizio "pubico".

Molestie in tv, Sonia Grey contro Franco Di Mare: «Ero in imbarazzo ma provavo a sdrammatizzare»

Estratto da www.open.online

«Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare e per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere». A parlare, attraverso i suoi profili social, è Sonia Grey. La conduttrice si riferisce a quanto affermato dal suo ex collega di Unomattina, incalzato nei giorni scorsi da Striscia la notizia.

sonia grey 2

Il tg satirico di Canale 5 ha trovato dei video del 2004 in cui l’attuale direttore di Rai 3 dà una pizzico sul fondoschiena alla collega. «Con l’inviato ridemmo insieme delle molestie che Sonia mi faceva ogni mattina, in risposta alle quali un giorno io le restituii la cortesia», si è difeso il giornalista, annunciando una querela nei confronti del programma, «era un banale scherzo tra colleghi». Anche Sonia ha ricevuto la visita dell’inviato di Striscia, al quale ha raccontato la sua versione.

[…] La conduttrice spiega come sono andate le cose: «Sono stanca, ho sempre cercato con Franco di fare buon viso a cattivo gioco per il ruolo che ha avuto. Io ero una donna di spettacolo appena arrivata in Rai, lui il direttore, il giornalista di guerra, tutti gli agganci ai piani alti. Provavo imbarazzo e cercavo di sdrammatizzare: subivo questa cosa di Franco davanti a tutti». Grey avrebbe fatto «buon viso a cattivo gioco» […]: «Ne parlo ora perché adesso sono uscita da quel contesto, mi occupo di altre cose[…] Sono stufa che questo signore continui a tirarmi in ballo. E poi perché non si fa».

