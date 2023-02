LA RICONOSCETE DAL PIEDE LARDELLATO ESIBITO CON VOLUTTA’? HA AVUTO DUE IMPORTANTI CONVIVENZE MA ATTUALMENTE E’ SINGLE. RECENTEMENTE HA PRESO A SCHIAFFI BONARIAMENTE COSTANTINO, IL RE DI TUTTI I TRONISTI, CHE LE AVEVA DETTO: “MI STAI ACCAVALLANDO LA GAMBA PER SEDURMI?” – LA RISPOSTA: “SICCOME SEI PERSONAGGIO DI RIMORCHIO IO NON POTRÒ MAI AMMETTE DI ESSERE RIMORCHIATA PERCHÉ…” – DI CHI SI TRATTA?

Costantino Vitagliano, il “padre” di tutti i tronisti, viene bonariamente “schiaffeggiato” da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno .

La conduttrice domanda allora cosa lo colpisca in una donna: “I movimenti, le mani, i piedi, io osservo molto il corpo, il corpo parla quando si muove” replica l’ex modello. “Che tipo di movimento ti piace?” domanda la padrona di casa, e Vitagliano stuzzica: “Mi stai accavallando la gamba per quello?“.

A questo punto la conduttrice si affretta a precisare: “No no, non ti voglio sedurre” e alzandosi va verso di lui per schiaffeggiarlo con il copione. “Stavo giocando, posso giocare? Mamma mia, sei severissima tu eh, non ti si può fare una battuta” commenta l’ospite. “Mi potete fare 2000 battute ma siccome sei personaggio di rimorchio io non potrò mai ammette di essere rimorchiata perché mi entra la competizione”

(…)

Nel passato della conduttrice di Oggi è un altro giorno “due importanti convivenze” e un incontro con Lady Diana. A proposito di quell’esperienza racconta: “Da ragazzina andavo spesso con la mia famiglia a fare volontariato alla ‘Città dei ragazzi’ che ospitava giovani che venivano da famiglie difficili. Il fondatore era britannico e vennero in visita gli allora Principi di Galles, Carlo e Diana. Io consegnai alla principessa un mazzo di fiori e mi colpì per la sua carnagione bianchissima e per quel modo speciale di guardare gli altri da sotto in giù. Uno sguardo accogliente che ti faceva sentire importante.. io avevo solo 14 anni”.

