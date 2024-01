LA RICONOSCETE DAL PIEDINO IN BELLA VISTA? – E’ STATO UNO DEI SEX SYMBOL DEGLI ANNI ’90 INTERPRETANDO UN RUOLO IN UNA SERIE STRACULT – OGGI HA 50 ANNI E SI TIENE IN FORMA CON LO SPORT (“SE NON MI ALLENO NORMALMENTE, È PIÙ DIFFICILE ADDORMENTARMI E DIMINUISCE ANCHE LA QUALITÀ DEL MIO SONNO”), IL PILATES E LA DIETA: TRA I SUOI CIBI PREFERITI C’È L’AVOCADO TOAST (AMMAZZA CHE PORCHERIA!) – “RECENTEMENTE HO DOVUTO FARE UNA COLONOSCOPIA...” – DI CHI SI TRATTA?

Da gazzetta.it

Tiffani-Amber Thiessen

Tiffani-Amber Thiessen compie 50 anni. L’attrice, famosissima grazie a serie televisive come Bayside School, Beverly Hills 90210 e White Collar, mantiene una forma invidiabile grazie a tanto allenamento, a una dieta equilibrata (con qualche sfizio) e tanti viaggi. Ecco i suoi segreti.

Tiffani Thiessen alterna ogni giorno esercizi diversi, per avere una settimana eterogenea e completa: l’attrice lavora 3 giorni a settimana sulla forza, con esercizi HIIT ad altissima intensità, mentre 2 giorni a settimana pratica pilates. Presenti anche esercizi cardio, a corpo libero e con la corda. Nel fine settimana, invece, spazio alle escursioni, approfittando degli splendidi luoghi offerti dalla California.

Tiffani-Amber Thiessen

Un altro aspetto fondamentale della forma di Tiffani-Amber Thiessen è il sonno, che viene “aiutato” e reso migliore proprio dalla sua attività fisica: “Lo sport aiuta tutto il mio fisico e influisce al 100% sul mio sonno. Se non mi alleno normalmente vedo un’enorme differenza nel modo in cui si sente il mio corpo di notte, è più difficile addormentarmi e diminuisce anche la qualità del mio sonno” ha spiegato a Self.

Tiffani-Amber Thiessen

Per Tiffani Thiessen anche la cucina e la dieta sono importantissimi. Quella per il buon cibo e la cucina è una passione di famiglia, trasmessa di generazione in generazione, e nel caso dell’attrice si è ulteriormente ampliata viaggiando in giro per il mondo e scoprendo nuove culture gastronomiche.

Spesso si mostra all’opera ai fornelli sui social, pur con l’obiettivo di mantenere sempre una dieta: “Vorrei mangiare quello che voglio, ma cerco di utilizzare un equilibrio ‘80/20’. Nell’80% delle volte mangio molto bene e nell’altro 20% mi concedo degli sfizi” ha raccontato a People. Tra i suoi cibi preferiti c’è l’avocado toast, presenza fissa in ogni colazione. Soprattutto dopo la seconda gravidanza (ha due figli) Thiessen ha cercato di ridurre i carboidrati presenti nella sua dieta, aumentando l’apporto proteico.

Tiffani-Amber Thiessen

Un aspetto importante del tenersi in forma passa anche dalla prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il cancro al colon. L’attrice si è più volte esposta in merito, ricordando a chi ha superato una certa età di svolgere controlli regolari, anche poco piacevoli come la colonoscopia, sempre con la consueta ironia: “Recentemente ho dovuto fare una colonoscopia, quindi se guardate i miei programmi ricordatevi di farla anche voi!”.

Tiffani-Amber Thiessen BEVERLY HILLS 90210