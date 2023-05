LA RICONOSCETE DALLA PROROMPENTE BALCONATA? HA STUDIATO VIOLINO PRIMA DI DOMINARE COL SUO FISICO STATUARIO FOTOROMANZI E CALENDARI SEXY - HA DIRADATO LE SUE APPARIZIONI IN TV AVVIANDO INSIEME AL MARITO UN’AZIENDA AGRICOLA CHE SI OCCUPA DELLA COLTIVAZIONE DI FRUTTI DI BOSCO. DI CHI SI TRATTA?

Barbara Chiappini, popolare conduttrice e showgirl. Da qualche anno ha messo in pausa gli impegni televisivi per dedicarsi alla famiglia.

Nata nel 1974 a Piacenza, Barbara consegue la maturità scientifica ma studia anche per quattro anni violino presso il Conservatorio del capoluogo emiliano. La sua avvenenza le permette di avvicinarsi al mondo della moda e dello spettacolo inizialmente ottenendo ruoli in alcuni fotoromanzi su riviste molto popolari come “Grand Hotel”.

Dal 2000 è però soprattutto la televisione che porta alla definitiva consacrazione la modella emiliana prima con l’ingresso nel cast di “Domenica In” poi nel 2003 con la partecipazione alla prima edizione de “L’isola dei famosi” dove si fa notare per il suo carattere deciso. Non passa inosservato ovviamente anche il suo fisico statuario che entra nelle case di milioni di italiani dal 2002 al 2004 con alcuni calendari sexy che riscuotono un grande successo in un periodo in cui le principali showgirl italiane erano corteggiatissime da editori di periodici e fotografi.

Nell’ultimo decennio la popolare showgirl piacentina ha centellinato le sue apparizioni sul piccolo schermo preferendo fare la mamma a tempo pieno e concedendosi solo qualche ospitata a “Pomeriggio Cinque” e “Mezzogiorno in famiglia” ma continuando a dedicarsi ad eventi legati alla moda, a concorsi di bellezza e anche al mondo della radiofonia debuttando nel 2019 come conduttrice sull’emittente romana Radio Yes. Parallelamente ha anche avviato insieme al marito un’azienda agricola che si occupa della coltivazione di frutti di bosco.

