LE RICONOSCETE DALLE PUPPE A PERA? – NONCURANTI DEL FREDDO DI INIZIO 2024, VANNO IN GIRO CON ABITI TRASPARENTI E IMPALPABILI, PER FAR RISALTARE LE FORME. IL 6 GENNAIO HANNO FESTEGGIATO IL 38ESIMO COMPLEANNO DI UNA DELLE DUE. POCO TEMPO FA, SI ERANO RITROVATE INSIEME A UN EVENTO SPORTIVO, SCHERZANDO CON I FOTOGRAFI E ARRIVANDO A UN SOFFIO DAL BACIO LESBO. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Irina Shayk & Emily Ratajkowski courtside pic.twitter.com/qnfOHEf1O7 — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 25, 2023

Estratto dell’articolo di Paola Palazzo per www.cosmopolitan.com

Che con l'inizio di gennaio 2024 sia ormai arrivato il cosiddetto "vero inverno" poco importa, svelare il corpo con cut out e trasparenze e un'attitudine che sopravvive a qualsiasi temperatura […].

Prime promotrici nell'anno appena iniziato di questo gioco tra il vestire e lo svestire sono niente di meno che Emily Ratajkowski e Irina Shayk: durante il party di compleanno di quest'ultima, che il 6 gennaio ha spento 38 candeline, le supermodelle hanno scelto di celebrare insieme con indosso delle mise audaci e rivelatrici, ufficializzando la presenza dei naked dress tra i fashion trend del 2024.

[…] entrambe hanno puntato su dei vestiti trasparenti, ma con caratteristiche diverse: mentre la podcaster si è lasciata avvolgere da un ensemble in pizzo con effetto vedo-non-vedo, la festeggiata ha optato per un maxi dress dalla consistenza impalpabile, fornendo così due interpretazioni differenti del nude look.

[…] Irina Shayk ha scelto un vestito lungo declinato nelle sfumature più scure del verde cachi. L'aspetto caratteristico dell'abito risiede nella parte superiore, una sorta di top lupetto a maniche lunghe dal tessuto traslucido che svela le forme del corpo.

La gonna, invece, presenta una silhouette attillata e coprente, arricchita sul davanti con una lunga rifinitura dall'effetto arricciato. La modella ha poi sovrapposto una giacca bomber, declinata in palette con il vestito.

[…] Per celebrare la nascita della sua amica e collega, anche Emily Ratajkowski ha scelto di sfoggiare un naked dress, per la precisione un vestito in pizzo nero con scollo all'americana. Anche in questo caso emerge una netta differenza tra il top e il bottom: nella parte superiore il tessuto è sottile e trasparente, decorato da una trama floreale, mentre nella gonna, benché solo parzialmente visibile dalle foto, la stoffa presenta una texture decisamente più corposa. EmRata ha completato il tutto con pochi accessori minimali, concentrando tutto il focus del look sull'effetto nudo del corpetto.

