Una Samantha De Grenet così furiosa non l’avevamo ancora mai vista.

[…] In quanto mamma di un ragazzo, Brando, è rimasta molto amareggiata dal fatto di cronaca avvenuto a Palermo, dove il branco si è scagliato contro una povera ragazza di 19 anni. A tal riguardo, Samantha ha così dichiarato:

“L’ ennesima donna che ha dovuto subire la malvagità dell’orco. Questa volta si tratta di 7 ragazzi o meglio di 7 mostri che non conoscono cosa sia il rispetto e l’amore per un altro essere umano.

Hanno agito in branco come solo i vigliacchi sanno fare e hanno abusato di una ragazza di 19 anni solo perché sola, indifesa ed incapace di difendersi…Ma che persone siete? Dov’è è la vostra umanità? Dov’è,?Dov’è è la vostra anima?…Come si può non pensare che quella ragazza sarebbe potuta essere vostra figlia, vostra sorella, vostra madre o un’ amica…Com’ è possibile che si abbia così poco rispetto per la vita altrui?…”.

Oltre alla rabbia che Samantha De Grenet non ha nascosto per quel terribile fatto di cronaca, l’influencer non ha preso per nulla bene un attacco molto pungente che un hater […] in pratica, un utente social avrebbe invitato la De Grenet a non mostrarsi in pubblico mentre balla per via della sua età. Ovviamente l’ex modella non ci sta e risponde immediatamente a tono all’uomo.

Per prima cosa gli ricorda che l’età non c’entra nulla in quanto tutti hanno il diritto di divertirsi e dopo aver scoperto che il presunto hater di professione dovrebbe essere uno psicoterapeuta, incalza ancora più la dose e lo segnala sui social. […]

