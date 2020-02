LA RICONOSCETE? QUESTO RAGAZZO IN REALTÀ È UNA DELLE CANTANTI PIÙ FAMOSE DEL MONDO, E NEL VIDEO DELLA SUA NUOVA CANZONE, “THE MAN”, IMMAGINA COME SAREBBE PIÙ ACCOMODANTE LA PERCEZIONE DEI MEDIA SE LEI FOSSE NATA CON L’ALTRO SESSO – IN BARBA E ABITI DA YUPPIE DI WALL STREET È IRRICONOSCIBILE, MA SE GUARDATE BENE… - VIDEO

Renato Franco per www.corriere.it

taylor swift the man 3

Un inno femminista in cui Taylor Swift immagina come sarebbe più accomodante la percezione dei media se lei fosse nata nel corpo di un uomo: nel video del suo nuovo singolo — The Man — la cantante mette in scena tutti gli stereotipi di una mascolinità tossica. Irriconoscibile con la barba e in abiti da business man di Wall Street, Taylor Swift interpreta il ruolo di un uomo insopportabile che accumula tuttavia continui successi personali e professionali.

taylor swift the man 3

Arrogante e prepotente, non si pone il problema di fumare il sigaro in metropolitana; sul suo yacht è circondato da un harem di bellissime ragazze in bikini; riesce pure a farsi nominare «padre dell’anno», ma anche questa è solo apparenza perché la sera va negli strip club a bere vodka e scommettere dollari. Il finale è scontato come le vite di molti super-ricchi: ormai vecchio si sposa con una simil-Barbie che sfoggia un diamante grosso come una noce.

taylor swift the man

Guadagna oltre 500mila dollari al giorno

The Man è tratto dall’ultimo album (Lover) della popstar che a soli 30 anni è tra le artiste più pagate del mondo: nell’ultimo anno ha guadagnato 185 milioni di dollari, pari a oltre 500mila dollari al giorno. Il suo messaggio è chiaro: dà voce a tutte le donne che nella vita lavorano e faticano il doppio per poter raggiungere gli stessi risultati ottenuti dagli uomini, ma che nello stesso tampo vengono accusate di essere troppo fredde, manipolatrici o giudicate in ogni aspetto, da quello estetico a quello caratteriale.

taylor swift the man 4

«Sono stanca di correre così veloce / mi chiedo se potrei arrivarci più velocemente se fossi un uomo» canta Taylor Swift che non sta a sentire i consigli che le danno. Nel documentario di Netflix Miss Americana aveva spiegato infatti che le era stato spesso suggerito di stare alla larga dalle questioni politiche, per evitare reazioni negative.

