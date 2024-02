LA RICONOSCETE DALLA "FETTA" INCORNICIATA TRA I LUSTRINI ARGENTATI, DALLA CHIAPPA ANFIBIA IMMERSA A META' O DALLA TETTINA BAGNATA SCHIACCIATA SUL BUSTO DEL MARITO? - IN QUESTO PERIODO DELL'ANNO DIVENTA LA "FIRST LADY" NAZIONALE (CON NON POCHE POLEMICHE) - PREZZEMOLINA DAI MILLE RUOLI HA FATTO PERDERE LA TESTA AL PROPRIO PARTNER MENTRE SCULETTAVA DAVANTI A MILIONI DI PERSONE... CHI È?

Estratto da www.ilmessaggero.it

amadeus con la moglie giovanna civitillo foto di bacco (4)

Giovanna Civitillo è anche quest'anno tra le protagoniste del Festival di Sanremo, non solo perchè sarà seduta nella prima fila dell'Ariston insieme al figlio Josè, per assistere alle cinque serate condotte dal marito, ma anche in quanto speaker di Rai Radio 2, la radio ufficiale di Sanremo 2024, insieme ad Andrea Delogu.

La ballerina e showgirl, che ha appeso le scarpette al chiodo per amore, Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977 (ha 46 anni). Inizia a studiare danza classica e moderna nel 1986. Nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini della città partenopea. Durante gli studi prende parte a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.

giovanna civitillo - amadeus

La carriera nel mondo dello spettacolo comincia due anni dopo, quando partecipa ai programmi di Rai 1 Unomattina e Macao come ballerina. Sempre in queste vesti prende parte negli anni successivi ad altri show in tv tra cui Fantastica italiana nel 1997, Carramba! Che sorpresa nel ’98,Beato tra le Donne '99, Domenica In nel 2001. [...]

Dal 2002 al 2006 è al fianco del conduttore Amadeus nel gioco televisivo di Rai 1 L’eredità. Durante la sua partecipazione al programma è vittima di una critica da parte dell’allora presidente della Rai Lucia Annunziata. Secondo la presidente, infatti, gli stacchetti della Civitillo sono eccessivamente provocanti e non adatti alla fascia oraria in cui la trasmissione va in onda. A mettere a posto la questione ci pensa Amadeus, ormai compagno della ballerina. La polemica rientra, lo stacchetto viene modificato ma non eliminato come si prospettava in precedenza.

giovanna civitillo

Durante un’intervista a Mara Venier del 2019 è stato proprio Amadeus a raccontare la loro storia d'amore. Pare che il direttore artistico di Sanremo 2024 ( e dei precedenti), in una pausa tra le riprese del programma, le abbia mandato un bigliettino per chiederle di prendere un caffè insieme. I due cominciano così a frequentano e diventano ben presto coppia fissa.

Nel 2009 nasce loro figlio, Josè Alberto Sebastiani. Nel gennaio dello stesso anno, Giovanna e Amadeus si sposano con rito civile. Dieci anni più tardi, dopo l’annullamento del precedente matrimonio del conduttore, con Marisa Martino, la coppia si sposa in chiesa, a Roma. [...]

