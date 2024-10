11 ott 2024 12:55

LA RICONOSCETE DALLA "TARTARUGA" SCOLPITA? - LA CANTANTE (PER MANCANZA DI MICROFONI) VIVE A MIAMI, E HA RASSICURATO I SUOI FAN PER L'ARRIVO DELL'URAGANO MILTON, CHE SI È ABBATTUTO SULLA FLORIDA: "A PARTE UN VENTO FORTE, NON È SUCCESSO NULLA. NON SO COSA VI STIANO RACCONTANDO IN ITALIA, MA QUA C'È IL SOLE E LA GENTE È IN SPIAGGIA! LA PARTE INTERESSATA È TAMPA E SONO 4 ORE DI MACCHINA DI DIFFERENZA" - DI CHI SI TRATTA?