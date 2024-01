LA RICONOSCETE? E’ LA NUOVA COMPAGNA DEL CAMPIONE AMATO DA TUTTI. LA EX MOGLIE DI LUI RIVELA DI AVERLA VISTA PER LA PRIMA VOLTA A POLTU QUATU, IN SARDEGNA, PER UN TORNEO DI PADEL. “LEI NON GIOCAVA, PERÒ, GUARDA CASO IN QUEL WEEKEND SI TROVAVA IN UN ALBERGO PRENOTATO DA PERSONE CHE, INVECE, AVEVANO A CHE FARE COL TORNEO…” - DI CHI SI TRATTA?

Estratti da “Che Stupida”, di Ilary Blasi (ed. Mondadori)

NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI

Secondo Francesco la colpa era mia. Si era sentito tradito, e solo a causa di questo si era buttato nelle braccia di un’altra. Fino a pochi giorni prima avrei fatto il suo gioco. Mi sarei strappata i capelli e le vesti, prendendomi tutta la responsabilità. Ora no, perché l’uomo corretto e leale – quello che Francesco Totti ha rappresentato per la sua squadra e per la sua città – non scappa: parla con la propria moglie.

Mentre provava a manipolarmi, a addossarmi per l’ennesima volta responsabilità che non avevo, mi venne un flash dell’estate precedente. Strano come funzioni la memoria: dopo tanti mesi passati ad arrovellarmi, solo in quel momento realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca. Lei non giocava, però era lì con i bambini.

NOEMI BOCCHI

«Mi devi dire perché proprio lei, che non era iscritta al torneo, guarda caso in quel weekend si trovava in un albergo completamente prenotato da persone che, invece, col torneo avevano a che fare.»

Stupefatto per la mia memoria, mi disse di non ricordare affatto che lei fosse presente in quell’occasione, se lo sostenevo doveva essere vero. E comunque lui non la conosceva.

«E quando l’avresti conosciuta?»

