LA RICONOSCETE? IN SPIAGGIA A FORTE DEI MARMI, LA 41ENNE MOSTRA UN LATO B SCOLPITO NEL TRAVERTINO - E MENTRE IL SOLE LA BACIA, LA SUA MANO "SONDA IL TERRENO"... - FOTOGALLERY

elisabetta gregoraci

ELISABETTA GREGORACI BECCATA CON BRIATORE: PROVE DI RIAVVICINAMENTO?

Loris Porciello per https://www.vesuvius.it

Torna il caldo estivo ed anche le star dello spettacolo tornano ad affollare le spiagge italiane. Negli ultimi giorni uno scatto ha ritratto Elisabetta Gregoraci a mare, in compagnia di un compagno speciale, Flavio Briatore. I due sono stati legati sentimentalmente per oltre tredici anni e dalla relazione è nato anche un figlio, Nathan Falco. Lo scatto ha acceso le voci di gossip, secondo il quale ci sarebbe un rappacificamento tra i due.

elisabetta gregoraci e flavio briatore

Su Instagram la showgirl ha annunciato: “La prima giornata in spiaggia con il mio cucciolo. L’estate che arriva“. Inoltre non era solamente in compagnia di Nathan Falco e Flavio Briatore, ma anche dell’ex deputata Daniela Santanchè, con i propri figli. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero dietro il riavvicinamento tra la Gregoraci e l’ex compagno.

elisabetta gregoraci e flavio briatore

I paparazzi hanno notato Elisabetta Gregoraci in compagnia di Flavio Briatore a Forte dei Marmi. Rimarranno delusi, però, coloro che erano pronti a scommettere in una riappacificazione. Infatti i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme al proprio figlio Nathan Falco. Sono diversi gli scatti usciti che ritraggono la showgirl che prende il sole o che passeggia in riva al mare.

elisabetta gregoraci e flavio briatore

Dopo tredici anni di convivenza, i due hanno deciso di separarsi definitivamente e nonostante qualche dichiarazione non troppo felice, volata da entrambe le parti, hanno deciso di mantenere una sorta di tregua anche per la tranquillità del proprio figlio. Quindi anche se i due sono stati fotografati seduti l’uno di fianco all’altro, al momento resta esclusa ogni ipotesi di un presunto ritorno di fiamma.

elisabetta gregoraci 6 elisabetta gregoraci 5 elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci 3 elisabetta gregoraci 4 elisabetta gregoraci 7