LA RICONOSCETE DALLO STACCO DI COSCIA? – È UNA BOMBASTICA CINQUANTENNE CHE SI STA PREPARANDO PER IL GIORNO DELL’ANNO CHE PREFERISCE, IN CUI SORPRENDE SEMPRE TUTTI CON LE SUE MISE – HA UNA FIGLIA DI POCHI ANNI PIÙ GIOVANE DEL SUO NUOVO MARITO E IN PASSATO HA AVUTO UNA RELAZIONE CON UN DISCUSSO IMPRENDITORE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Estratto da www.rainews.it

HEIDI KLUM

Un corvo, una gatta, uno scimpanzé, l'iconico lupo mannaro di Thriller, omaggio a Michael Jackson. E ancora la dea Kali, una sexy Jessica Rabbit, un'aliena scintillante. Il “corpo umano”, un'anziana signora con le vene varicose in vista, una verdissima Fiona in compagnia del suo Shreck.

Anno dopo anno, per oltre due decadi, travestimento dopo travestimento, Heidi Klum è diventata la regina incontrastata di ogni Halloween che si rispetti. Lei ha ammesso di "non dormirci la notte". Non appena si spengono le luci della sua festa annuale, già pensa alla maschera dell'anno che verrà. Poi tocca a parrucchieri, truccatori, esperti in protesi, costumisti, un intero staff coinvolto sotto la sua supervisione in ogni fase della realizzazione dell'abito, che spesso coinvolge anche l'attuale marito, Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel.

heidi klum vestita da verme gigante per halloween 2022 2

Eccoli in versione verme - con lei praticamente irriconoscibile - e pescatore al party dell'anno scorso. Un costume iperrealistico, viscido e ripugnante, tanto da far impallidire persino Elon Musk giunto al party in armatura “Devil’s Champion” da 7.000 dollari, nonostante i 44 miliardi da poco versati per l'acquisto di Twitter.

Quest'anno Heidi Klum promette i soliti fuochi d'artificio e prova a dare qualche suggerimento su Instagram. Lo fa con un video in cui si vede l’artista Josh Hernandez, intento a disegnare con i gessetti il volto della top model tedesca: un'immagine inquietante non accompagnata da nessuna spiegazione. Solo la scritta “Coming soon”.

Possono aiutare a comprendere quanto Heidi fa sul serio le sue recenti dichiarazioni sul costume che sarà presto svelato. "Ho passato un periodo davvero difficile. Le cose andavano male, non funzionava nulla", ha detto a People parlando dei problemi insorti nella realizzazione del travestimento. “Pensavo: non ho un piano B. Devo darmi malata il giorno della festa".

heidi klum vestita da verme gigante per halloween 2022 5

Poi deve essere tutto filato liscio e lei, felice, ha garantito: "Sarà molto colorato e super grande". Non ci resta che attendere passando in rassegna i suoi “look migliori”. Certo, impossibili da realizzare per la maggior parte degli amanti di Halloween, ma da cui poter trarre ispirazione perché quello che conta, alla fine, è la creatività.

[...] La dea Kali, Halloween 2008

Già nel 2008 Heidi Klum stupiva con un abito ispirato alla dea Kali. L'idea le era venuta dopo un viaggio in India...

Il “corpo umano”, 2011

Nel 2011 doppio travestimento per Heidi Klum. Prima si presenta vestita da scimpanzè con l'allora marito Seal, poi si spoglia e mette in mostra il “corpo”.

heidi klum jessica rabbit

[...] Fiona e Shrek, 2018

Heidi Klum ancora in “verde” nel 2018. Questa volta per indossare i panni di Fiona con il marito Kaulitz in formato Shrek.

“Non sono cattiva, mi disegnano così”, 2015

Nel 2015 Heidi Klum si ispira alla sexy Jessica di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Per indossare il costume, dotato di più di una protesi, le servirono più di dieci ore…

[...] Alieno?, Zombie? Sposa di Frankenstein?, 2019

Futuristico, creativo, pauroso. Il costume “di coppia” del 2019 è ispirato alla band del marito: i Tokyo Hotel. "Credono negli alieni", disse Heidi descrivendo l'ispirazione di quell'anno, dopo essere arrivata al party a bordo di un gigantesco veicolo di vetro con i simboli di rischio biologico ben in evidenza.

