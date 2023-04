LA RICONOSCETE DALLO STUZZICANTE DECOLLETE? - HA RACCONTATO CHE IN PASSATO È STATA BULLIZZATA PER IL SUO ASPETTO FISICO - PER FESTEGGIARE I SUOI 38 ANNI HA PUBBLICATO UNA FOTO "NATURALE", RIFILANDOCI LA SOLITA SUPERCAZZOLA SULL'AMARE SE STESSI - ANCHE IN PASSATO AVEVA SCRITTO: "CI VUOLE TANTA FORZA AD ACCETTARE CIÒ CHE NON CI PIACE DI NOI" - CERTO, È PIÙ FACILE FARLO SE SEI UNA SUPER GNOCCA… - DI CHI SI TRATTA?

miriam leone

Estratto da www.gazzetta.it

Per Miriam Leone più passa il tempo e più diventa bella. Oggi, a 38 anni, è sempre meravigliosa anche, anzi soprattutto, acqua e sapone. Anche perché Miriam è sempre stata una ragazza molto semplice, naturale, poco appariscente. Questo ha conquistato il pubblico ma anche i social. Su Instagram è seguitissima con 1,6 milioni di follower. La sua bellezza è merito sicuramente di Madre Natura, ma anche di tanto allenamento! Scopriamo come si tiene in forma l'attrice italiana.

LA STORY DI SELVAGGIA LUCARELLI SULLE IMPERFEZIONI DI MIRIAM LEONE

Come abbiamo già detto, a Miriam Leone piace spesso mostrarsi al naturale, anche per diffondere il messaggio di accettazione verso se stessi. Spesso pubblica foto struccata sui social, come il suo ultimo post in cui come didascalia ha scritto "Stay natural come stile di vita". Ma non è la prima volta. Tempo fa scrisse: "Io non ritocco. Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla. Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e. Ed è per questo che mostro da

MIRIAM LEONE IN VACANZA IN AFRICA

[…] Miriam Leone ha raccontato di essere stata in passato vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le ha inviato delle foto mentre un altro la aspettava ogni sera sotto il portone di casa, motivo per cui ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook e cambiare casa. Inoltre ha raccontato che quando era al liceo è stata bullizzata per le sue folte sopracciglia.

