LA RICONOSCETE DALLA TARTARUGA SPIAGGIATA? – NON È ANCORA RIENTRATA DALLE VACANZE DI NATALE, ANCHE PERCHE’ ORMAI ARRIVA L'EPIFANIA E LEI CON LA BEFANA NON C’ENTRA PROPRIO NIENTE – LE FOTO DELLE SUE GIORNATE AL MARE RISCUOTONO UN GRANDISSIMO SUCCESSO TRA I WEB-PIPPAROLI, FORSE ANCHE TROPPO: “SPERO CHE TORNI PRESTO, SE FAI DIECI GIORNI COSÌ NON POSSO FARCELA…” – DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell’articolo di Nicola Lo Conte per www.sportitalia.it

C’è chi ha iniziato già il nuovo anno a tutta, come Federica Nargi. La showgirl romana si conferma come sempre una delle più amate in assoluto dal pubblico e si prepara a vivere un 2024 denso di impegni ed esperienze importanti, mostrando sempre un fascino fuori dal mondo.

[…] Come i suoi fan di lunga data sapranno certamente, è stato il momento per lei delle classiche vacanze di Capodanno ai tropici, per la precisione alle Maldive. Un qualcosa che in tanti aspettavano, consapevoli del fatto che Federica avrebbe provveduto a postare scatti davvero favolosi.

Con il suo Alessandro Matri, con le figlie e con cari amici, la Nargi si è rilassata, prima di tornare alla vita di sempre. […] E’ festa grande per i suoi quasi quattro milioni e mezzo di followers su Instagram, che restano estasiati di fronte a questo primo piano […] Temperature altissime per la silhouette statuaria di Federica, che raccoglie il consueto tributo di like e messaggi d’amore a ripetizione: “Tu non sei umana”, “Sei di un altro livello”, “Fuori classifica come sempre”, “Spero che torni presto, se fai dieci giorni così non posso farcela”, “Talmente bella che fai male”.

