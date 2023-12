LA RICONOSCETE DAL TATTOO O DALLO STACCO DI COSCIA? E’ STATO UNO DEI SEX SYMBOL ANNI ’90, RECENTEMENTE HA DICHIARATO: “HO SCOPERTO IL TRADIMENTO DI MIO MARITO NEL GIORNO IN CUI MI DOVEVO OPERARE PER UN TUMORE AL CERVELLO. LUI AVEVA UNA RELAZIONE GIÀ DA DUE ANNI. HO FALLITO PER TRE VOLTE NEL MATRIMONIO…” – DI CHI SI TRATTA?

Estratto da fanpage.it

shannen doherty

Shannen Doherty ha scoperto che suo marito Kurt Iswarienko, il fotografo di Hollywood, la tradiva proprio nel giorno dell'operazione per il cancro al cervello. La confessione dell'indimenticabile Brenda di Beverly Hills arriva dritta come una lama: "Ho scoperto il tradimento di mio marito nel giorno in cui mi dovevo operare al cervello". Shannen Doherty, che continua ad affrontare il suo tumore al quarto stadio, ha raccontato tutto: "Lui aveva una relazione già da due anni".

shannen doherty

Il racconto di Shannen Doherty, lucido e drammatico, arriva per il podcast "Let's be clear" nel quale si racconta senza filtri. Raccontando della fine del suo matrimonio, Shannen Doherty si è anche colpevolizzata: "Mi sento orribile al pensare che non sono mai stata in grado di proseguire una relazione senza problemi. Ho fallito per tre volte nel matrimonio". Kurt Iswarienko è stato il suo terzo marito ed è stata una relazione che è durata 14 anni

shannen doherty shannen doherty kurt iswarienko 6 shannen doherty shannen doherty kurt iswarienko 5

(...)