RICONOSCETE DALLA TETTA QUEST’AUDACE SIRENETTA? – È UN’ATTRICE MOLTO QUOTATA, CHE SPAZIA DA PERFORMANCE "GINECOLOGICHE" AD ALTRE PIÙ "FUMETTISTICHE". SI È SPOSATA DA NON MOLTO E ATTUALMENTE È IMPEGNATA IN FORSENNATO TOUR DELL’AFRICA, PRIMA DI TORNARE AL LAVORO PER UN PROGETTO A LEI MOLTO VICINO, A PARTIRE DAL NOME. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Da www.gazzetta.it

MIRIAM LEONE IN VACANZA IN AFRICA

Il 2023 è iniziato all'insegna dello stile e del riposo per Miriam Leone, pronta a concedersi una vacanza in Africa a pochi giorni dalla conclusione dei suoi ultimi impegni lavorativi.

MIRIAM LEONE IN BIKINI SU INSTAGRAM

L'ex Miss Italia, ormai attrice a tempo pieno dopo il passato da conduttrice tv, ha voluto condividere il meritato riposo coi suoi fan su Instagram, pubblicando uno scatto che la ritrae in assoluto relax su una misteriosa spiaggia in Africa. Nessun ulteriore dettaglio sulla location scelta da Miriam per la prima vacanza del 2023, se non la didascalia "Mama Africa" a corredo della foto che ha già conquistato oltre 125mila like.

miriam leone diabolik ginko all'attacco

Spiaggia bianchissima, mare cristallino e un bikini color senape destinato a dettare la moda per l'estate 2023 insieme a quel cappello di paglia di color nero sfoggiato con disinvoltura dall'attrice pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo lavoro, la serie I Leoni di Sicilia.

MIRIAM LEONE E I LEONI DI SICILIA— L'attrice ha trascorso l'ultima parte del 2022 sul set della nuova serie di Paolo Genovese per Disney+. I Leoni di Sicilia, tratta dal bestseller di Stefania Auci, racconterà le vicende della famiglia dei Florio nella Palermo dell'800 e l'attrice 37enne interpreterà la giovane milanese Giulia Portalupi, una delle figure chiave della dinastia di quella che fu una delle famiglie più ricche d'Italia.

MIRIAM LEONE STRUCCATA

Le riprese si sono concluse pochi giorni prima di Natale, come annunciato da Miriam Leone su Instagram: "Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni. A tutti voi 'Leoni' e al nostro condottiero Paolo Genovese di questa produzione super mega bella dico grazie con tutto il mio cuore".

