LA RICONOSCETE DALLE TETTE FUROREGGIANTI? SUL PALCO DI SANREMO SI E’ PRESENTATA CON UN OMBRETTO LIQUIDO DI "PUPA" ANNI 2000 E DUE MOSSETTE ALLA "NON È LA RAI". NON HA FIGLI, LA SORELLA E’ NEL CAST DI “MARE FUORI” - FIORELLO A “VIVA RAI 2” HA IRONIZZATO: “E’ VERO CHE DA PICCOLE VI VESTIVANO UGUALI TIPO LE GEMELLINE DI ‘SHINING’?” – DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

PAOLA E CHIARA CON FIORELLO

Selvaggia Lucarelli sulla loro performance sanremese: “Hanno intinto la faccia in un ombretto liquido di Pupa anni 2000, preso a noleggio quattro ballerini da Luca Tommassini, fatto due mossette alla Non è la Rai e cantato una canzone di quelle che suoneranno nei locali gay del paese fino a che l’energia solare si esaurirà e ci estingueremo tra i ghiacciai”

PAOLA IEZZI

Estratto da cosmopolitan.it

Per quanto riguarda Paola Iezzi la cantante è legata dal 2007 a Paolo Santambrogio, uno dei fotografi di moda più richiesti e apprezzati degli ultimi anni. Oltre ad aver lavorato con alcune delle testate più in voga in Italia e aver collaborato con alcuni brand di lusso come Dolce & Gabbana, Fendi e Trussardi, Paolo ha anche realizzato numerosi servizi fotografici con artisti pazzeschi quali Rita Ora, Miriam Leone, Luca Argentero e Valeria Golino. Paolo Santambrogio però non è solo un fotografo ma è anche un regista e tra i suoi lavori più famosi non possiamo non citare i videoclip musicali di "Alone" e "Se perdo te", entrambi realizzati per la compagna Paola.

PAOLA E CHIARA

Estratto da vanityfair.it

(…) Ha paura di invecchiare? «No, ma cerco di “mantenermi”, ho fatto dei ritocchi, filler, cose minime, per far sì che lo specchio mi rimandi un’immagine piacevole per me. È come la questione se tingersi o meno i capelli: mia madre a trent’anni era bianca, ed è rimasta così, perché si sentiva bene. Non è il mio caso».

PAOLA IEZZI paola e chiara paola e chiara paola e chiara terza serata sanremo 2023 paola e chiara terza serata sanremo 2023 paola e chiara 3 paola e chiara 2 paola e chiara terza serata sanremo 2023 paola e chiara paola e chiara iezzi 2 paola e chiara iezzi 3 paola e chiara iezzi 4 paola e chiara paola e chiara sanremo 2023 1 paola e chiara sanremo 2023 paola e chiara 1 paola e chiara