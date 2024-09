LA RICONOSCETE DALLE TETTINE O DAI “BACI FRANCESI DELIVERY”? NEL TESTO DI UN SUO BRANO E’ RIUSCITA A INFILARE ANCHE LA PAROLA “FINTO-BORGHESE”. “COME SAPREI” DI GIORGIA È STATA LA PRIMA CANZONE CHE HA CANTATO DAVANTI AL PUBBLICO: "FACEVO LA SECONDA MEDIA, ED È STATA QUELLA LA PRIMA VOLTA CHE QUALCUNO HA PENSATO CHE FORSE POTEVO AVERE UN QUALCOSA” – DI CHI SI TRATTA?

ANNALISA

La cantante pop in vetta alle classifiche italiane, nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, ha celebrato la sua serata evento “Annalisa Tutti in Arena”, andata in onda in prima serata su Canale 5 con 2.203.000 di telespettatori e uno share del 16,54%. Tanti gli ospiti speciali che hanno affiancato la cantante: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia hanno regalato momenti di forti emozioni ad Annalisa stessa e agli spettatori.

L’ultimo evento di Annalisa prima di imbarcarsi nel tour da 200mila biglietti venduti e parecchie date sold out, che arriva in un anno di trionfi con la conquista di tutte le classifiche.

L’Arena è gremita di fan della cantante ligure, che sale sul palco già emozionata a inizio concerto: "Non sapete quanto ho desiderato e atteso questo momento e finalmente siamo qui, insieme. Questo giro nel vortice di questa sera sarà veramente tanto speciale, ma proprio tanto”, dice al proprio pubblico.

La commozione dopo il duetto con Elisa

Annalisa non trattiene lacrime ed emozione già dopo la prima esibizione insieme ad Elisa sulle note di Eppure Sentire. La dedica dopo il brano risulta sincera e forte: "Sei arte, sei la musica, sei un esempio per me ogni giorno.

Sei, forte, sei leggerezza, e un sacco di volte le tue canzoni mi hanno letto dentro negli anni", dice a Elisa con la voce rotta e confessa, ormai commossa: "Questa canzone ho sognato di cantarla da tanto tempo, e cantarla con te è qualcosa di enorme. Faccio fatica a spiegarti cosa significa per me".

Un momento intenso che prepara Annalisa e il suo pubblico al resto di una serata dove la parola d’ordine è emozioni. La serata prosegue infatti con un altro caposaldo della canzone italiana, Come saprei di Giorgia. Due voci in perfetta armonia e sintonia che scandiscono un altro momento intenso per la protagonista della serata che racconta che Come saprei è stata la prima canzone che ha cantato davanti a un piccolo pubblico: "Facevo la seconda media, ed è stata quella la prima volta che qualcuno ha pensato che forse potevo avere un qualcosa”.

Annalisa a Tananai "Grazie di essere qui, mi fai stare bene"

Chiude il grande quadro di emozioni l’esibizione con Tananai, grande amico di Annalisa, con cui questa estate ha lanciato una delle canzoni in assoluto più ascoltate che non riusciamo più a toglierci dalla testa: Storie brevi, che nei giorni scorsi ha vinto il premio Power Hits di Rtl 102.5.

Un rapporto speciale, come si comprende dai reciproci ringraziamenti dei cantanti. "Sono felice che tu sia qua, mi fai stare bene, te lo giuro", ha detto la cantante. “Sei fantastica, anche tu mi fai stare bene”, la risposta di Tananai ai ringraziamenti di Annalisa che conclude: “Quando pensavo a questa serata così speciale e alle persone che volevo vicino c’eri tu, e c’era anche questa canzone che considero un capolavoro".

