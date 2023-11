LA RICONOSCETE DAL TRIANGOLO DELLE BERMUDA? – È UNA MODELLA, INFLUENCER, FAMOSA PER ESSERE FAMOSA: HA UNA “SORELLA” INGOMBRANTE, LETTERALMENTE, E NOTA PER I SUOI OUTFIT ESAGERATI E PER LE RELAZIONI COMPLICATE – ORA HA BRUCIATO TUTTI CON UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NATALIZIA, IN CUI SI È (S)VESTITA DA MAMMA NATALE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Passato Halloween, si pensa subito al Natale. […] Poteva il mondo della moda stare a quardare? La prima campagna dedicata alle feste ce la regala Jacquemus: la protagonista è Kendall Jenner e gli scatti sono super hot. […] La nuova collezione di Jacquemus si chiama Guirlande (Ghirlanda) e non potrebbe essere più festiva.

Abiti e accessori sono disponibili per l'acquisto online e nei negozi dal 7 novembre: in fondo, non è mai troppo presto per pensare agli outfit da sfoggiare nel periodo più gioioso dell'anno. […] Lucine di Natale (ben posizionate!), pattini da ghiaccio, cappelli da Santa Claus, sci e bacchette: tutto nelle scatti realizzati da Drew Vickers per Jacquemus fa pensare alle feste invernali.

Kendall Jenner si mette in posa davanti all'obiettivo e il risultato è bollente. Non è la prima volta che la modella presta il volto (e il corpo) per una campagna pubblicitaria del brand: già nel 2021 aveva fatto discutere per una serie di foto provocanti. Questa volta l'asticella della sensualità sale ulteriormente. La prima immagine pubblicata sui social per annunciare l'uscita della capsule fa girare la testa. Kendall, ripresa da dietro, è nuda, fatto salvo per un reggiseno in montone. […]

E' un periodo d'oro quello che sta vivendo Kendall Jenner. La top è stata protagonista alla Paris Fashion Week, sfilando per Schiaparelli, davanti agli occhi emozionati di Kylie Jenner. In casa Kardashian-Jenner però non è sempre rose e fiori. Gli umori tra le sorelle sono spesso altalenanti, lo si evince dalle puntate del loro reality tv e dalle indiscrezioni del gossip.

Si vocifera che Kim Kardashian voglia sempre essere protagonista, tanto nella quotidianità quanto nel lavoro. Quando a inizio ottobre sono uscite le immagini della campagna pubblicitaria di Gucci con Kendall Jenner e il fidanzato Bad Bunny, Kim ha subito controbattuto con una serie di scatti social dove indossava lo stesso brand ma in versione molto più provocante. Dobbiamo aspettarci una reazione simile con Jacquemus?

