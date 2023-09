15 set 2023 11:45

RIDERE PER NON PIANGERE - È IN ARRIVO LA DOCU-SERIE DEDICATA A TAFFO, L'IMPRESA DI POMPE FUNEBRI DIVENTATA FAMOSA PER LE SUE PUBBLICITÀ E LE CAMPAGNE SOCIAL DISSACRANTI - LA SERIE, INTITOLATA "QUESTA CASSA NON È UN ALBERGO", ANDRÀ IN ONDA NELLA PRIMA PARTE DEL 2024 SU REAL TIME E SI CONCENTRA SULLA FAMIGLIA E I RETROSCENA SULLA LORO COMUNICAZIONE - NON CI SARANNO RIFERIMENTI ALLE OMBRE GIUDIZIARIE E ALLE POLEMICHE CHE HANNO COINVOLTO L'AZIENDA, COME QUELLA PER…





Estratto dell'articolo di Massimo Galanto per "il Messaggero" taffo funeral services 5 Sta per arrivare in tv un docu-reality dedicato a Taffo, l'agenzia di onoranze funebri di Roma che anche grazie alla sua comunicazione irriverente spopola su social e cartelloni pubblicitari […] Le tre puntate della prima stagione di Questa cassa non è un albergo […] andranno in onda nella prima parte del 2024 su Real Time. BUSINESS «La morte è un tabù, anche se riguarda tutti. Quella dei Taffo è una delle family business più vitali che esistano, anche se si occupa di morte», spiega la produttrice di Pesci Combattenti Cristiana Mastropietro. «Sembra un paradosso, ma c'è una logica: dopo un funerale cosa fa solitamente? Si va a mangiare, cioè si torna alla vita. È importante onorare la morte, ma lo è altrettanto tornare alla vita. […]». LUCIANO TAFFO Protagonista del nuovo programma è tutta la famiglia Taffo: il capostipite Luciano, […] la moglie Luana Aloisi che gestisce Taffo Pet per la cremazione degli animali da compagnia; e anche i figli Alessandro e Daniele, che si occupano […] rispettivamente, di comunicazione e amministrazione. taffo funeral services 3 […] Discovery, mira a mostrare in maniera autentica quello che c'è dietro all'attività dei Taffo e alla loro comunicazione assolutamente originale e scorretta, che talvolta è stata anche criticata: «Alcune scene abbiamo dovuto ricostruirle fedelmente, per esempio non siamo mai andati a girare durante un funerale, perché sarebbe stato indelicato, ma posso assicurare che tutto quello che vedrete è veramente accaduto, lo preciseremo anche nel montaggio». Nella narrazione televisiva non ci saranno riferimenti alle ombre giudiziarie e alle polemiche (anche per gli appalti Ama, l'azienda comunale che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di Roma) che hanno coinvolto la famiglia di origine abruzzese, ma da tempo ben radicata nella Capitale: […]