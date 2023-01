RIGAU, RIGA DRITTO! NELLA SALA DELLA PROTOMOTECA IN CUI È STATA ALLESTITA LA CAMERA ARDENTE DELLA LOLLOBRIGIDA ANCHE L’EX MARITO JAVIER RIGAU – LE LORO NOZZE, OFFICIATE PER PROCURA, SONO STATE SCIOLTE DALLA SACRA ROTA – L’IMPRENDITORE CATALANO, CHE HA FATTO ISCRIVERE IL MATRIMONIO NEI REGISTRI CIVILI SPAGNOLI NONOSTANTE L'IMPEGNO SCRITTO A NON FARLO, NON AVRA’ NESSUN DIRITTO SULL’EREDITA’ DELLA LOLLO

Estratto dell’articolo di Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

[...] Alla camera ardente di Gina Lollobrigida (aperta anche oggi fino alle 11.30, prima dei funerali che si svolveranno a mezzogiorno e mezzo nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo) è stato un via vai di fan, compresi i bersaglieri, che hanno voluto renderle omaggio. In prima fila, nell'area dedicata alla famiglia, c'erano il figlio Milko Skofic, il nipote Dimitri e, curiosamente, Javier Rigau, ormai noto alle cronache rosa come l'«ex marito» della Lollo.

Un matrimonio officiato per procura il 29 novembre del 2011 (l'attrice aveva sempre parlato di «truffa») e che era stato «sciolto dalla Sacra Rota il 19 gennaio 2019 per concessione della grazia pontificia di Papa Francesco su richiesta del Tribunale della Rota Romana» (così recita il certificato di battesimo della Bersagliera).

Prima di quelle nozze che non si celebrarono mai, il 13 novembre del 2006 Rigau e Lollobrigida firmarono comunque una scrittura privata a Roma davanti ai testimoni Cristina Garaffa e agli avvocati Giulia Citani e Alessio Colagreco, nella quale, in caso di nozze, sottoscrivevano una serie di impegni. Anzitutto quello a celebrare il matrimonio «esclusivamente in forma religiosa, non volendo categoricamente ed inequivocabilmente che dallo stesso conseguano effetti civili». Per questo si impegnavano a «non richiedere, né unitamente né disgiuntamente, la trascrizione del matrimonio in sede civile, in qualsiasi Paese o nazione del mondo». Si impegnavano anche a «mantenere distinti e separati anche in futuro i loro rispettivi patrimoni».

Nel 2009 nella vita di Gina Lollobrigida entrò Andrea Piazzolla, dapprima come assistente, poi presenza costante fino a diventarne il «figlioccio». Fu lui a scoprire che Rigau aveva sposato per procura l'attrice. Il resto è cronaca. Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio. Rigau ha comunque fatto iscrivere il matrimonio nei registri civili spagnoli, nonostante l'impegno scritto a non farlo. Oggi la piange come un vedovo.

