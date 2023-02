13 feb 2023 08:45

RIHANNA, FACCELA VEDE’ DI NUOVO (LA PANZA) – FASCIATA IN UNA TUTA ROSSA, CON LA PANCIA DELLA SECONDA GRAVIDANZA BEN IN VISTA, RIHANNA SI È ESIBITA NELL'INTERVALLO DEL SUPER BOWL, SOTTO GLI OCCHI DEI 65 MILA DELLO STADIO DI GLENDALE (ARIZONA) E DI MILIONI DI TELESPETTATORI – GIÀ LO SCORSO ANNO LA 34ENNE DELLE BARBADOS AVEVA PUBBLICIZATO E MONETIZZATO ALLA GRANDE L'ATTESA DEL PRIMO FIGLIO. ORA HA SCELTO L'EVENTO SPORTIVO PIÙ VISTO SUL PIANETA PER FAR SAPERE AL MONDO CHE È DI NUOVO INCINTA… – VIDEO