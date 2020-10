RIMESCOLANDO LE CARTE STRAVISTE DEL TALK - STASERA PARTONO FAGNANI-GIULI CON UN OSPITE INEDITO: PAOLO BONOLIS. L'IDEA DI ''SECONDA LINEA'' È MISCHIARE PERSONE CHE HANNO DIFFICOLTÀ A RELAZIONARSI CON LA POLITICA - I CONFRONTI TRA MAX GIUSTI E CARLO COTTARELLI, NICOLE ROSSI DE ''IL COLLEGIO'' CON DON VINICIO ALBANESI E IL NEOELETTO PRESIDENTE DELLE MARCHE - CI SARANNO BUTTAFUOCO, CAPPELLINI E LAUTONE COME OSPITI FISSI E POI DE MATISTRIS, TERESA COLOMBO, ODIFREDDI E UMBERTO BROCCOLI

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Si fa presto a dire «talk show sperimentale». Più difficile, invece, è farlo. Rai2 ci prova in prima serata con un nuovo approfondimento in onda il giovedì, da stasera: Seconda Linea. Il titolo, che trae ispirazione dal rugby, proverà ad utilizzare differenti registri stilistici per raccontare l’attualità attraverso le voci di artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti. Persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la prima linea, rappresentata dalla politica. A condurre il nuovo esperimento sarà la coppia formata da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, quest’ultima di ritorno in Rai dopo l’esperienza a Discovery, con Francesca Parisella.

alessandro giuli francesca fagnani seconda linea

La trasmissione proverà sin da subito a smarcarsi dagli abituali talk show (compresi quelli che al giovedì già affollano la serata). La prima puntata, infatti, ospiterà un’intervista a Paolo Bonolis, coinvolto – viene precisato – a titolo gratuito. “In quanto prima linea, lui rappresenta uno schema di partenza. Ma si interseca con le seconde linee, con le quali dialogherà” ha spiegato il conduttore Giuli, anticipando la messa in onda di un altro confronto insolito, quello tra Max Giusti e Carlo Cottarelli.

La volontà dichiarata, come anticipato, sarà proprio quella di mescolare i registri. Così Nicole Rossi, ex protagonista de Il Collegio e vincitrice di Pechino Express 2020, dialogherà ad esempio con don Vinicio Albanesi o con il neoeletto Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Tra gli altri, interverranno anche Luigi de Magistris, Teresa Colombo e Piergiorgio Odifreddi. Seconda Linea si avvarrà anche di alcuni ospiti fissi: lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, i giornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, la già citata Nicole Rossi e Umberto Broccoli, che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero. Nel primo appuntamento, anche un servizio sul primo volontario del vaccino contro il coronavirus.

paolo bonolis

L’idea di raccontare l’attualità senza ricadere negli abituali confronti (e bisticci) da salotto tv ricorda un po’ le ambizioni di Nemo – Nessuno Escluso, programma con Enrico Lucci poi soppresso. Al riguardo, l’attuale direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, ha evitato paragoni e allo stesso tempo ha precisato:

“Rai2 è una rete che deve sperimentare. Non abbiamo aspettative di ascolto, i numeri non saranno mai per noi una spada di Damocle, dobbiamo andare avanti e basta. Programmi che hanno fatto la storia della televisione per anni sono andati in onda nell’indifferenza generale, come Samracanda“.

Parola d’ordine, quindi, sperimentazione. E se gli ascolti arrivano, tanto meglio. Ogni settimana, Fortunato Cerlino sarà interprete di una sorprendente “corrispondenza dall’Inferno”, mentre il maestro dell’eros Milo Manara presenterà una sua tavola in esclusiva per Rai2.

pietrangelo buttafuoco