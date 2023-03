RIPARTO DA ZERO - IL SORCINO MARCO TRAVAGLIO IN ESTASI PER "ZERO A ZERO", IL NUOVO TOUR DI RENATO: "LO SDOPPIAMENTO DEI DUE ZERI È IL FILO CONDUTTORE DEL CONCERTO: ZERO, LA SUA ANIMA GUASCONA E IRRIVERENTE E RENATO, QUELLA PIÙ RIFLESSIVA E SPIRITUALE" - "LA SCALETTA È UN’ANTOLOGIA SFAVILLANTE DI 38 BRANI, PER TRE ORE E MEZZA DI MUSICA, LUSSI CHE SI PUÒ PERMETTERE SOLO CHI…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

MARCO TRAVAGLIO CANTA RENATO ZERO A RADIO2

Eccolo lì, Renato Zero, che riparte un’altra volta a 72 anni e un pezzo da dove aveva cominciato: dal Mandela Forum di Firenze, […] È la prima tappa del nuovo tour “Zero a Zero. Una sfida in musica”, […] ad appena cinque mesi e mezzo dalle sei date di Zerosettanta al Circo Massimo a Roma.

Chi si aspetta un replay copia-incolla non lo conosce: nuovo titolo, nuova scaletta, nuovo look, nuovi costumi. Non più le bombette, ma un cappello nero con finiture argentate, tipo Lee van Cleef ne Il buono, il brutto e il cattivo, un paio di cilindri e un’alternanza di quattro tight, due bianchi e due neri: uno per Zero, la sua anima guascona e irriverente, uno per Renato, quella più riflessiva e spirituale.

Marco Travaglio con il figlio e Renato-Zero

Lo sdoppiamento dei due Zeri è il filo conduttore del concerto, con Zero che sbuca in collegamento truccato col rosso-nero-brillantini attorno agli occhi come negli anni ruggenti e litiga con Renato che gli risponde per le rime, poi duetta con lui nel nuovo, bellissimo brano scritto apposta per loro da Mariella Nava: “Zero a zero” (“e palla al centro”). Alla fine Renato e Zero si riconciliano in una sola persona metà bianca e metà nera.

La scaletta è un’antologia sfavillante di 38 brani […] per tre ore e mezza di musica, […] Lussi che si può permettere solo chi tre anni fa ha stabilito un nuovo primato mondiale: quello di essere l’unico cantante ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in sei decenni consecutivi.

Renato Zero - Marco Travaglio

Renato non dimentica i classici irrinunciabili[…] Ma fa spazio anche ai meno battuti Io uguale io, Marciapiedi, Svegliatevi poeti, Fammi sognare almeno tu e Siamo eroi […] Omette, come da un po’ di tempo, la quaterna Baratto-Mi vendo-Triangolo-Madame e i fan soffrono un po’. Ma poi si rifà con Matti, Vizi e desideri, Sesso o esse, Scegli adesso oppure mai, Un po’ d’azzurro e con i due più recenti divertissement Ufficio reclami e Troppi cantanti pochi contanti, accompagnati dai balletti sul palco e soprattutto in platea.

Renato Zero - Marco Travaglio

Anche lì si canta, si danza e si urla, come la signora sorcina che lo acclama e che lui chiama sul palco per darle il microfono e poi abbracciarla.Il primo tempo è perfetto e compatto, il secondo soffre forse di un video di troppo che spezza un po’ il ritmo, ma il tempo per registrare il tutto non manca. […]

ARTICOLI CORRELATI

MARCO TRAVAGLIO CANTA RENATO ZERO A RADIO2 Marco Travaglio Renato-Zero