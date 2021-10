RITORNA UN GRANDE CLASSICO: LE BOTTE A BRUMOTTI – A SAN SEVERO, VICINO FOGGIA, L’INVIATO DI STRISCIA È STATO NUOVAMENTE VITTIMA DI UN'AGGRESSIONE. IL BIKER È STATO PRESO D'ASSALTO DA DIVERSI SPACCIATORI: PRIMA MINACCIATO, POI INSEGUITO E AGGREDITO CON PUGNI IN PIENO VOLTO – LE PAROLE DI BRUMOTTI – VIDEO

Non c'è pace per Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la Notizia è stato nuovamente vittima di un'aggressione. A Foggia per documentare lo spaccio di droga sotto agli occhi di tutti, il biker è stato preso d'assalto da diversi spacciatori: prima minacciato, poi inseguito e aggredito con pugni in pieno volto. È accaduto nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, quando Brumotti e la troupe del tg satirico di Canale 5 sono stati accerchiati a San Bernardino di San Severo.

Oltre all'inviato anche alcuni collaboratori sono stati raggiunti dalla violenza inaudita di alcuni malintenzionati. Immediato l'arrivo degli agenti delle forze dell'ordine, che hanno fermato lo scempio, non senza subire anche loro danni fisici. La prognosi per il biker è di trenta giorni. "La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia - assicura Brumotti - e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla".

In mattinata, la troupe del tg satirico di Antonio Ricci si era scontrata con l'inospitalità dei residenti del palazzone Onpi: "Brumotti vattene, non ti vogliamo!", gridavano. Solidarietà espressa dal sindaco di San Bernardino di San Severo, Francesco Miglio: "I sanseveresi sono accoglienti, ospitali, amici di tutti. Spero tornino presto. Noi li accoglieremo come nostri ospiti, come la nostra città fa con tutti i suoi visitatori".

