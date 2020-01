UN RITORNO FAVOLOSO – COME DAGO-ANTICIPATO LA (FINTISSIMA) FUGA DI LUIGI MARIO FAVOLOSO SI CONCLUDERÀ SULLE POLTRONE IN ECOPELLE DI BARBARIE. LO "SCOMPARSO" SI PALESERA' INFATTI QUESTA SERA NEGLI STUDI DI 'LIVE - NON È LA D'URSO'. FAVOLOSO PER L'OSPITATA IN ESCLUSIVA DA CARMELITA PERCEPIRÀ UN CACHET? - AD ACCOGLIERLO CI SARÀ ANCHE LA SUA BOMBASTICA MADRE LOREDANA FIORENTINO? AH, NON SAPERLO…

http://m.dagospia.com/dandolo-candela-flash-si-chiude-il-cerchio-per-la-finta-scomparsa-di-luigi-mario-favoloso-224866

Dagonews

MORIC FAVOLOSO

Come anticipato da Dandolo e Candela su questo disgraziato sito, la (fintissima) fuga di Luigi Mario Favoloso si concluderà sulle poltrone in ecopelle di Barbarie D'Urso.

Lo "scomparso" si palesera' infatti questa sera in quel di Cologno Monzese negli studi di Live - Non è la D'Urso.

Si confronterà con la sua ex Nina Moric e spiegherà le ragioni della sua tragicomica sparizione.

Ad accoglierlo ci sarà anche la sua bombastica madre Loredana Fiorentino fresca di cotonatura e permanente? Ah, non saperlo...

Domanda a Piersilvio :" ma Favoloso per l'ospitata in esclusiva da Carmelita percepirà un cachet?"

