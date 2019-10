IL RITORNO DELLA GEDI - LA PROSSIMA SETTIMANA CI SARÀ UN INCONTRO TRA CARLO DE BENEDETTI E JOHN ELKANN PER DISCUTERE DEL FUTURO DI ''REPUBBLICA'', ''STAMPA'' ECC. L'INGEGNERE DOPO AVER SPUTTANATO I FIGLI INTENDE FAR LEVA SULLA MEMORIA DEL NONNO AGNELLI E CONVINCERLO A METTERE IL SUO PESO NELLA FONDAZIONE CHE VUOLE CREARE E CHE DOVRÀ GESTIRE LE TESTATE DEL GRUPPO, DOVE PIAZZERÀ IL MEGLIO DI QUEL CHE RESTA DELL'INTELLIGHENZIA ITALIANA. SI MORMORA CHE ELKANN A LUGLIO AVREBBE BLOCCATO UN TENTATIVO DI VENDITA A…

La prossima settimana ci sarà un incontro tra Carlo De Benedetti e John Elkann per discutere del futuro di Gedi. Anche perché dopo aver sputtanato i figli Marco e Rodolfo, non è molto chiaro quale sia il piano dell'Ingegnere, visto che l'offerta è ferma alla cifra reputata umiliante dai due eredi, e non risultano rilanci. Il titolo nel frattempo è salito dai 25 centesimi dell'offerta e oggi oscilla intorno ai 29.

CDB vuole usare l'erede Agnelli come leva per cambiare l'assetto proprietario e la gestione del gruppo, e non è una novità: il primissimo piano di fusione tra ''Stampa'' e ''Repubblica'' prevedeva che Yaki avrebbe aumentato le sue quote e preso le redini nel medio-lungo periodo. Non a caso Mario Calabresi era l'uomo di Elkann, quello che avrebbe dovuto traghettare questo passaggio passando dalla direzione de ''La Stampa'' a quella di ''Repubblica''.

Poi sappiamo come è andata, con Calabresi uscito in maniera così traumatica da doverci scrivere un libro, e i due figli che hanno fatto una staffetta nel gruppo editoriale di famiglia, senza grandi entusiasmi, mentre Elkann investiva un bel po' di soldi nel prestigioso ''Economist'' e si accontentava di restare fermo al 5%.

Le cose sono cambiate, o meglio precipitate, nella famiglia De Benedetti, con il grande vecchio che si annoia a fare il pensionato che gioca in borsa e vuole continuare ad avere una voce nel turbolento mondo mediatico italiano. Proporrà a Elkann di mettere il suo peso dietro alla fondazione che, senza scopo di lucro, avrà la gestione di ''Stampa'', ''Repubblica'', ''Espresso'' e ''Secolo XIX'' (più radio e testate locali?), e che avrà nei suoi organi il meglio (di quel che resta) dell'intellighenzia italiana.

CDB farà anche leva sulla memoria del nonno Gianni e sul suo legame con ''La Stampa''. Un legame e un interesse per i media che, sussurrano tra Milano, Roma e Torino, il giovane Yaki avrebbe mostrato a luglio, quando avrebbe bloccato la vendita di Gedi non a Marsaglia/Cattaneo (operazione rivelata da Dagospia e confermata da De Benedetti senior), ma a un altro fondo che avrebbe avvicinato i fratelli Marco e Rodolfo con un'offerta. Si tratta di rumors, ma indicano che a Torino c'è interesse a mantenere il gruppo in casa…

