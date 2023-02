RIUSCIRÀ LA MELONI A FARSI ALMENO UN SELFIE CON BIDEN A VARSAVIA? – LA DUCETTA ALLE 17 VEDRÀ IL PREMIER POLACCO, MORAWIECKI, POI SI IMBARCHERÀ SUL TRENO PER KIEV, MA UN INCONTRO, ANCHE FUGACE, CON IL PRESIDENTE AMERICANO È COMPLICATO, ANCHE PERCHÉ “SLEEPY JOE” È RIPARTITO SUBITO PER LA POLONIA DOPO LA PASSEGGIATA PER KIEV – BIDEN E “DONNA GIORGIA” COME FEDEZ E LA FERRAGNI: LUI SI È PRESO LA SCENA E HA RUBATO LA VISIBILITÀ ALLA PREMIER ITALIANA

1. MELONI E I TENTATIVI DI INCONTRARE BIDEN A VARSAVIA

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per www.lastampa.it

Le agende parlano più della comunicazione di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni annuncia la tappa a Varsavia qualche secondo dopo che Joe Biden appare a sorpresa a Kiev. Un incrocio che fa ipotizzare […] il tentativo della premier di incontrare il presidente americano […].

Incontro che - in teoria - potrebbe ancora avvenire a Varsavia dove Biden è atteso domani per il vertice con i Paesi dell Est. Non è così semplice. Perché Alle 17 Meloni vedrà il premier polacco per circa un'ora, prima di imbarcarsi per Kiev.

2. LA STAFFETTA BIDEN-MELONI TRA KYIV E VARSAVIA: PERCHÉ UN INCONTRO TRA I DUE È DIFFICILE

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri e Micol Flammini per www.ilfoglio.it

Una stretta di mano sarà l’ideale ma rimane complicata: gli orari non tornano, le agende non si incastrano. Tutto è sospeso. Giorgia Meloni vola a Varsavia per incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki e si trova alle prese con l’incognita Joe.

Biden, a sorpresa, l’ha anticipata di 24 ore ed è volato in Ucraina dal presidente Zelensky. Adesso sta tornando indietro verso la Polonia in una sorta di staffetta con Meloni. Si potrebbero incontrare? Complicato. Magari all’aeroporto militare di Varsavia o forse in uno snodo ferroviario al confine. Lui scende, lei sale sul treno? Difficile.

Con questo tour il presidente americano sembra aver rubato la scena alla premier: Joe Fedez e Chiara Meloni. Ma la faccenda è seria e complessa dal punto di vista logistico […].

Il presidente americano è ripartito per la Polonia dopo poche ore ed è in questo viaggio la speranza o l’incognita di un possibile incontro con Meloni. Alla presidente del Consiglio spetterà domani riaffermare a Kyiv un solido sostegno e soprattutto dimostrare che l’Italia non è l’anello debole della solidarietà atlantica.

