LA RIVINCITA DI MASSIMO CECCHERINI - C'E' ANCHE LA MANO DEL COMICO TOSCANO DIETRO ALLA NOMINATION DI "IO CAPITANO" AGLI OSCAR PER MIGLIOR FILM STRANIERO - L'ATTORE E' UNO DEGLI SCENEGGIATORE DEL FILM DI MATTEO GARRONE - DOPO IL SUCCESSO DEL "CICLONE", CECCHERINI È CADUTO NEL VORTICE DEI VIZI TRA ALCOL, DROGA E "DONNINE" (COME RACCONTA NEL DOCU-FILM DI DAGO E MARCO GIUSTI, "ROMA SANTA E DANNATA"): "HO CONOSCIUTO GARRONE NELLA FASE BUIA. NON MI HA MOLLATO COME AVREBBERO FATTO TUTTI. ABBIAMO UNA COMPLICITÀ QUASI SESSUALE…"

Estratto dell'articolo di Renato Franco per www.corriere.it

massimo ceccherini foto di bacco (1)

«Non è che lavoravo poco: non mi chiamava proprio nessuno». Quello tra Matteo Garrone e Massimo Ceccherini è il legame che non t’aspetti […] Ancora una volta insieme, già dai tempi di Pinocchio, anche per Io Capitano, il film in corsa per gli Oscar che hanno scritto a otto mani (gli altri due autori della sceneggiatura sono Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri).

massimo ceccherini matteo garrone

Forse Garrone — a dispetto del cognome da libro Cuore — non è l’acqua santa, ma sicuramente Ceccherini è il diavolo. […] L’imbianchino che non ha finito la terza media fu travolto dal Ciclone (inteso come film di Pieraccioni) che gli diede fama e soprattutto soldi.

Roma sa essere viziosa e accogliente e Massimo Ceccherini non si fece pregare: tutto quello che ha guadagnato lo ha speso in alcol, droga e prostitute, nei lussi del momento che si poteva permettere, senza guardare a domani. Tutto e subito. Dramma e commedia insieme, come quando nel documentario Roma santa e dannata di Roberto D’Agostino racconta le sue notti folli, la cocaina, le prostitute africane che pagava, ma poi si commuoveva e prestava loro il telefono per chiamare la famiglia nel loro Paese d’origine. […]

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

massimo ceccherini

La sua è stata una vita di cadute e risalite. La bestemmia all’Isola dei famosi […]ma anche le sceneggiature con Matteo Garrone: «[…]L’ho conosciuto nella fase buia, lui è uno che non si ferma alle apparenze. Mi aveva già chiamato per una piccola parte nel Racconto dei racconti. Non mi ha mollato come avrebbero fatto tutti. Poi mi richiamò per Pinocchio. Siamo amici, siamo simili su certe cose, abbiamo una complicità quasi sessuale». Eh, niente da fare, alla fine si finisce sempre lì.

