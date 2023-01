LA RIVOLUZIONE DELLA MOVIDA - A ROMA LA MOSTRA "LA MOVIDA. SPAGNA 1980-1990", CHE PRESENTA OLTRE 60 SCATTI CON CUI IL FOTOGRAFO MIGUEL TRILLO RACCONTA IL FERMENTO CULTURALE CHE ANIMAVA LE NOTTI DEL PAESE DOPO LA DITTATURA DI FRANCO - L'ARTISTA SI MUOVE TRA LOCALI, PIAZZE E DISCOTECHE, DOVE I NUOVI MOVIMENTI GIOVANILI SI INCONTRAVANO PER ESPRIMERE LA LORO IDENTITÀ, TRA SOTTOCULTURE COME I PUNK, DARK E ROCKABILLY, E SPERIMENTARE CON DROGHE O CON IL SESSO…

miguel trillo. 4

Estratto dell'articolo di Emanuela Del Frate per “la Repubblica – Roma”

[…] I «ritratti calmi di notti inquiete», con cui il fotografo Miguel Trillo ha voluto raccontare gli anni della prima Spagna post Franco e del fermento culturale che ne animava soprattutto le notti, arrivano per la prima volta in Italia. L'appuntamento con la sua prima personale "La Movida. Spagna 1980- 1990" - dal 20 gennaio al 30 aprile al Museo di Roma in Trastevere - è di quelli da segnare in agenda.

la movida 1980 1990 di miguel trillo 9

Da sempre attento alle controculture giovanili, nei primissimi '80 Miguel Trillo […] iniziò a pubblicare i ritratti con cui decise di raccontare il movimento sociale e culturale della Movida spagnola. […] E che Miguel Trillo ha deciso di raccontare usando un punto di vista particolare: non è salito sui palchi con gli idoli musicali di quel decennio spagnolo, ma ha deciso di restare fuori, accanto ai ragazzi che accorrevano ad ascoltarli. […]

la movida 1980 1990 di miguel trillo 8

Notti irrequiete, pronte a essere vissute da giovani finalmente liberi di uscire e di viverle, riempiendo strade, piazze, sale da ballo e concerti. È in questo mondo spalancato alle possibilità, alla ribellione e alla sperimentazione - che sia politica, culturale, sessuale, o anche solo legata all'uso delle sostanze - che scaraventano i ritratti di Miguel Trillo. […]

la movida 1980 1990 di miguel trillo 4

All'interno delle subculture che accompagnano le scene musicali: dal rock al punk, con un giro nel dark e rockabilly, senza dimenticare il glam di Bowieniana ispirazione. Sono oltre sessanta gli scatti selezionati per la mostra che l'Ambasciata di Spagna in Italia ha deciso di organizzare accompagnandola da una playlist pubblicata su Spotify per accompagnare i visitatori in un'esperienza immersiva negli Ottanta spagnoli. […]

