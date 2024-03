ROBA DA MARS! - UNA FONTE ANONIMA VICINA A BRUNO MARS HA RIVELATO CHE IL CANTANTE AVREBBE ACCUMULATO UN DEBITO DA 45 MILIONI DI DOLLARI CON L’MGM GRAND CASINO DI LAS VEGAS, IL RESORT CHE LO OSPITA PER LA SUA RESIDENCY DAL 2016: "MGM IN PRATICA LO POSSIEDE" - LA POPSTAR SI SAREBBE INDEBITATA A CAUSA DEL GIOCO D'AZZARDO E NONOSTANTE UN CACHET DA 82 MILIONI DI DOLLARI ALL'ANNO, SAREBBE STATA COSTRETTA A PROLUNGARE IL CONTRATTO CON IL CASINO' FINO AL…

Secondo le indiscrezioni rivelate da NewsNation, Bruno Mars avrebbe accumulato un ingente debito con l’MGM Grand Casino di Las Vegas. Ben 45 milioni di euro. L'aspetto più curioso è che la perdita l'abbia contratta con il resort che lo ospita per la sua residency in atto dal 2016. "MGM in pratica lo possiede", ha dichiarato una fonte anonima. A causa del gioco d’azzardo, il cantautore americano dovrebbe restituire più soldi rispetto a quelli guadagnati.

La residency a Las Vegas di Bruno Mars Sempre secondo la testata statunitense "tutto ciò che il cantante guadagna lo usa per pagare i debiti" e così Bruno Mars starebbe lavorando per ripagare la somma dovuta a MGM. Nel 2016 il cantante di "Locked out of heaven" aveva concluso con la società di intrattenimento un contratto per una residency che è entrata nel nono anno di attività.

Mars avrebbe dovuto terminare i suoi show a Las Vegas ad agosto 2023, ma il suo contratto è stato esteso anche al 2024. Finora il cantante hawaiano si è esibito in un centinaio di show a Sin City. Nel nuovo anno, da giugno a settembre sono invece in programma dodici appuntamenti dal vivo al Dolby Live di Las Vegas. Secondo l'insider di NewsNation la star guadagna 82 milioni di euro all'anno (1,3 milioni di euro a notte). […]

