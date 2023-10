20 ott 2023 19:00

LA ROMA DEI GIUSTI - “TE L’AVEVO DETTO”, OPERA SECONDA DI GINEVRA ELKANN, INIZIA CON UNA GRANDE SCENA DI SESSO DI VALERIA BRUNI TEDESCHI PRESA DA DIETRO E OFFRE A VALERIA GOLINO L’OCCASIONE PER INTERPRETARE UNA CELEBRE PORNO STAR ALLA ILONA STALLER – UN FILM CHE NON VA CERTO SOTTOVALUTATO. ANCHE SE, COME IN TANTI ALTRI FILM PRODOTTI E IDEATI DALLA BORGHESIA, ANCHE IN QUESTO IL VERO TEMA RIMANE LA TOSSICITÀ DEI RAPPORTI FAMILIARI. TRA FRATELLI. TRA MADRI SVALVOLATE FUORI DI TESTA E FIGLIE BULIMICHE, TRA MARITI E MOGLI DEDITE ALLA BOTTIGLIA… – VIDEO