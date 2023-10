LA ROMA DEI GIUSTI – È STATO BRAVO CHRISTIAN DE SICA A PUNTARE SU “I LIMONI D'INVERNO”, UNA COMMEDIA SENTIMENTALE SULL'ALZHEIMER. E ANCOR PIÙ BRAVO A AFFIDARLO ALLE CURE DI UNA REGISTA SENSIBILE, ATTENTA E ORIGINALE COME CATERINA CARONE. RAFFORZATO DA UNA BELLA FOTOGRAFIA DI DANIELE CIPRÌ E DALLA MUSICA BEN RICONOSCIBILE DI NICOLA PIOVANI, IL FILM È UNA STORIA MOLTO ALLA “UMBERTO D”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

teresa saponangelo e christian de sica - i limoni d inverno

È stato bravo Christian De Sica a puntare su una commedia sentimentale sull'Alzheimer come I limoni d'inverno. Ma non vi spaventate, è un genere ormai diffuso. Ed è stato ancor più bravo a affidarlo alle cure di una regista sensibile, attenta e originale come Caterina Carone, che con lui aveva girato il non dimenticato "Fraulein", altra commedia bislacca sentimentale molto riuscita quanto poco fortunata nella diffusione.

Anche se, a differenza di "Fraulein" siamo qui in presenza di un film su commissione, cioè non ideato e scritto dalla Carone, ma a lei richiesto dallo stesso De Sica, nato da un soggetto di Mario Luridiana e Remo Tebaldi, riscritto con l’auto della più esperta Anna Pavignano, Alessio Galbiati e dalla stessa regista.

teresa saponangelo e christian de sica - i limoni d inverno

Ma va detto che nella messa in scena e nella direzione dei due protagonisti, Christian De Sica, contenuto e elegante, e una luminosa, piena di vita, Teresa Saponangelo in versione disegnatrice, ritroviamo la stessa attenzione e sensibilità del primo film della Carone. Rafforzato da una bella fotografia di Daniele Ciprì e dalla musica ben riconoscibile di Nicola Piovani.

La storia, molto alla Umberto D, del vecchio professore che stringe amicizia con la ben più giovane dirimpettaia Saponangelo, e la corteggia in maniera discreta per poi eclissarsi quando scoprirà di avere i primi sintomi dell'Alzheimer, privandosi così di una luce che avrebbe potuto illuminare i suoi ultimi giorni di coscienza, in altre mani avrebbe potuto diventare patetica o triste, ma Carone è riuscita non solo a renderla lieve. Ma puntando molto sulla mimica, lo sguardo e la forza di Teresa Saponangelo e sul rapporto fra i due attori, che si incontrano qui per la prima volta, ha fatto diventare il film qualcosa in più rispetto a una commedia senza speranza. In sala dal 30 novembre.

