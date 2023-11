ROMA DA S-BALLARE – DAL PIPER AL GOA, CORRADO RIZZA E CRISTIANO COLAIZZI RACCONTANO IN UN LIBRO NOTTI, DISCOTECHE, DJ E PLAYLIST DAL 1965 AL 1995 – CON UN SISTEMA DI QR CODE, IL VOLUME PERMETTE DI ASCOLTARE LE OLTRE 200 PLAYLIST RIPORTATE CON CIRCA 4MILA BRANI – I RICORDI DI FIORELLO E VERDONE, GAZEBO E LA COLONNA SONORA DI "VACANZE DI NATALE", "RADIO CASAL PALOCCO" E GLI ESORDI DI MARCO TRANI, "BANDIERA GIALLA" DI ARBORE E BONCOMPAGNI, DAGO ROCK AL TITAN E MISTER FANTASY DI CARLO MASSARINI. IL LIBRO SARÀ PRESENTATO OGGI A ROMA, ALL'AUDITORIUM - VIDEO

Federica Manzitti per il Corriere della Sera - Estratti

corrado marco trani roberto d'agostino

Quando i dj erano artigiani e Roma una mela da mordere nelle serate all’Easy Going o in un pomeriggio al Gilda, la musica girava su nastro magnetico. L’audiocassetta, piccolo oggetto che il digitale ha reso feticcio, oggi regala nuove emozioni grazie a Roma Disco Playlist – 1965 1995 il libro di Cristiano Colaizzi e Corrado Rizza, presentato questo pomeriggio a Notebook all’Auditorium (ore 18).

Di più, con un sistema di QR code, il libro permette di ascoltare le oltre duecento playlist riportate con circa quattromila brani. Si aggiungono anche i contributi di personaggi come Fiorello che ricorda il dj Marco Trani o Carlo Verdone con una personale selezione di brani, e il lavoro di Maria Egizia Fiaschetti che ha curato sette ritratti di personalità del mondo della discoteca.

carlo verdone dj con alberto marozzi

«Tutto nasce da una collezione atipica messa su in quarant’anni — racconta Colaizzi — raccogliendo le cassette che i dj vendevano durante le serate e che, negli ultimi tempi, ho integrato grazie anche al gruppo Facebook «Vent’anni di Roma by night». Tutte le playlist sono autentiche, a volte stilate con gli stessi disc jockey».

copertina libro

Dal 17 febbraio 1965, quando il Piper Club apre i battenti come tempio dello shake e della musica beat, passando per le calde stagioni del funk, della disco music e del rap fino all’arrivo dell’house e alla vigilia dell’apertura del Goa ai Mercati Generali, la città ha contribuito a un fenomeno mondiale che ha coinvolto intere generazioni.

«Chi non è andato almeno una volta a ballare in discoteca? — si chiede Rizza — Il nostro intento è stato impedire che cadessero nel dimenticatoio questi trent’anni di storia, non solo cittadina ma internazionale, che ha visto anche la Italo disco imporsi sul mercato. Inserire i QR code ci ha permesso di aggiungere un’esperienza digitale per riscoprire un passato analogico alla portata di ragazzi che oggi sono abituati al freddo file e agli algoritmi delle piattaforme».

Se non tutti, sono presenti i locali più popolari, dal Much More al Maìs, dall’Histeria al Jackie O’, dall’Alibi a Muccassassina, così come ritornano tanti personaggi che hanno contribuito a quella stagione, oltre al già citato Trani e a Claudio Simonetti di cui sono riportati testi autografi, Gazebo, Giuseppe Farnetti, Ice One, Claudio Coccoluto e Giancarlino o Orazio Fatman.

fiorello marco trani

Non mancano focus sul contributo che hanno dato i media, a partire dalle radio: Radio Casal Palocco e gli esordi di Marco Trani, Radio Blu e Foxy John e poi le trasmissioni come Bandiera Gialla di Arbore e Boncompagni, Dimensione Dance di Faber Cucchetti, Andrea Torre con Club Dance Nation , e, in tv, Piccolo Slam di Stefania Rotolo e Sammy Barbot o Mister Fantasy di Carlo Massarini.

