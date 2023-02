ROMA TORNA CAPITALE DELLA MUSICA – NON SOLO BRUCE SPRINGSTEEN E DEPECHE MODE, IN ESTATE ARRIVANO ANCHE I GUNS N’ROSES (8 LUGLIO): AXL ROSE E COMPAGNI SUONERANNO AL CIRCO MASSIMO CHE ACCOGLIERA’ ANCHE IL DUE VOLTE RE DEL FESTIVAL MARCO MENGONI. UNA PICCOLA, GRANDE RIVINCITA PER ROMA CHE AVEVA GIÀ SUPERATO MILANO NELLA VENDITA DI BIGLIETTI PER CONCERTI, MA AVEVA DOVUTO SUBIRE ALCUNI SMACCHI DA ARTISTI COME MADONNA, ROLLING STONES, ELTON JOHN CHE…

L'inverno deve ancora finire ma è già calda l'estate musicale. Soprattutto a Roma. Nella Capitale, infatti, ci sarà l'unica esibizione italiana del tour mondiale dei Guns N' Roses. Axl Rose e compagni sbarcheranno nell'arena del Circo Massimo sabato 8 luglio 2023. Un ritorno molto atteso per la band californiana, dopo l'ultima performance italiana allo Stadio San Siro di Milano l'estate scorsa e l'appuntamento a Firenze Rocks nel 2018, in qualità di headliner della seconda giornata del festival, a cui seguì un'apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters, con un'inedita performance sulle note di "It's So Easy".

I Guns N' Roses sono ancora oggi una delle band più seguite e venerate del rock americano. Il loro storico capolavoro del 1987, "Appetite For Destruction" rimane l'album di debutto statunitense più venduto di sempre e l'undicesimo album statunitense più venduto di tutti i tempi, mentre il loro Not In This Lifetime Tour (2016-2019) si è classificato come la terza tournée con i maggiori incassi di tutti i tempi. Numeri stellari.

Il tour mondiale dei Guns N' Roses partirà il 5 giugno da Tel Aviv, per toccare, poi, tra le altre città, Madrid, Copenaghen, Oslo, Londra, Francoforte, Parigi, Bucarest, Budapest, Atene, Montreal, Boston, Chicago, Nashville, Toronto, Kansas City, Houston, San Diego, e concludersi il 16 ottobre a Vancouver.

«Con i Guns n' Roses Roma si conferma la Capitale dei concerti live in Italia - ha commentato in una nota l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato - I grandi appuntamenti internazionali della musica, dello sport, della moda e della cultura in cartellone nel 2023 faranno da volano per l'economia turistica della nostra città. Batteremo ogni record di presenze, superando i numeri del 2019 pre pandemia. Generando occupazione, indotto e un nuovo modo di comunicare Roma nel mondo: moderna, inclusiva e accogliente. L'atmosfera straordinaria del Circo Massimo sarà una cornice unica per un concerto straordinario».

Ma le sorprese non finiscono qui. Anzi. Tra Roma e Milano rimbalza una super indiscrezione: è quasi certo anche l'approdo nella Capitale del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Mengoni. Sì, SuperMarco scenderà anche lui nell'arena del Circo Massimo, probabilmente nel mese di luglio.

Per presentare il brano che ha trionfato all'Ariston, "Due vite", e tutti i suoi successi. Da "L'essenziale", che gli valse la prima vittoria sanremese nel 2013, a "Guerriero" fino a "Tutti i miei ricordi", dal suo album più recente, "Materia (Pelle)", uscito nel 2022. Per lui è prevista un'estate ad alta intensità, con un nuovo disco terzo capitolo di Materia che - dice lui - «concentrerà molti colori» e un tour negli stadi che avrà un'altra data clou l'8 luglio a San Siro.

La rivincita della Capitale

Una piccola, grande rivincita per Roma che aveva già superato Milano nella vendita di biglietti per concerti, ma aveva dovuto subire alcuni smacchi da artisti come Madonna, Rolling Stones, Elton John e The Weeknd che avevano scelto il capoluogo lombardo come unica data italiana. Ma l'estate 2023 porterà nella Capitale anche i Depeche Mode, attesissimi con la prova del nuovo tour e del nuovo album, dopo la passerella sanremese. I synth-popper di Basildon si esibiranno allo Stadio Olimpico il 12 luglio, mentre sei giorni dopo toccherà ai Muse di Matt Bellamy scendere in campo nella stessa location. Un'estate insomma che si preannuncia già rovente, con tanti live e tournée di artisti internazionali ancora da annunciare.

