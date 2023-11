ROMA ULTRA-CAFONAL - "ESQUIRE": "ESISTE UNA LINEA DIRETTA CHE COLLEGA IL LAVORO DI ROBERTO D’AGOSTINO SU DAGOSPIA (SPECIE LA PARTE DI SCOOP SUGLI INTRECCI TRA POTERE POLITICO, IMPRENDITORIALE E SALOTTIERO ROMANO), E IL DOCUMENTARIO DA LUI SCRITTO INSIEME A MARCO GIUSTI. È LA LINEA CHE PASSA PER IL CAFONAL, CIOÈ IL RACCONTO DEI NUOVI RICCHI, DEGLI ASPIRANTI NUOVI POTENTI, CHE SI MOSTRA NELLE FESTE, SOPRATTUTTO AL BUFFET" - LUXURIA E I PARLAMENTARI CHE ANDAVANO DI NASCOSTO AL MUCCASSASSINA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gabriele Niola per www.esquire.it

roberto d'agostino marco giusti red carpet di roma santa e dannata

Esiste una linea diretta che collega il lavoro di Roberto D’Agostino su Dagospia, specialmente la parte di scoop sugli intrecci tra potere politico, imprenditoriale e salottiero romano, e questo documentario da lui scritto insieme a Marco Giusti e poi diretto da Daniele Ciprì.

È la linea che passa per il cafonal, cioè il racconto che D’Agostino da decenni fa dei nuovi ricchi, degli aspiranti nuovi potenti, della corte che gira intorno alla politica, all’imprenditoria e alle sale del potere romano, e che si mostra nelle feste, negli eventi e soprattutto al buffet. Tutta una parte di Roma santa e dannata infatti spiega l’importanza della tavola, del mangiare e dell’arte del rinfresco nel consolidamento e nella maniera in cui si tramanda il potere a Roma.

massimo ceccherini, giorgio assumma, enrico vanzina, carmelo di ianni, vladimir luxuria, roberto d'agostino, marco giusti and vera gemma red carpet di roma santa e dannata

Per arrivare a questo il documentario procede per gradi con una chiarezza e una dovizia di esempi, racconti e testimonianze centrate che lo rendono da subito accattivante.

La tesi principale è che Roma è una città pagana e che proprio attraverso questo stile di vita pagano gestisce e organizza il potere politico ed economico.

Si parla di party, di sperperi, di donne a pagamento, di ristoranti, cocaina e di tutto quello che è il lato edonistico che si intreccia di continuo con quello sacro e che contribuisce a tenere saldo il potere.

Il racconto degli anni di Silvio Berlusconi in questo senso non è il centro ma il culmine di un processo (e di nuovo, di racconti) che inizia negli anni Settanta ma che si intuisce venire da ancora più lontano.

roma santa e dannata 1

[...] È chiaro che quello raccontato da Roma santa e dannata è solo uno dei possibili spiriti della città, uno che non esce tanto dalle persone per strada, come vuole lo stereotipo del cinema, ma dalle forze che la animano, dalla notte e dalle spinte diverse che si tengono in una strana forma di equilibrio.

Come quando Vladimir Luxuria racconta dei parlamentari che andavano di nascosto al Muccassassina o di come la loro prima sede (la discoteca Castello) sia poi diventata la sede dell’ufficio stampa del Vaticano in occasione del Giubileo del 2000.

LA REDAZIONE DI DAGOSPIA - FOTO DI BACCO

È lo spirito del vizio e dell’indolenza che travolge, come racconta Massimo Ceccherini, provinciale pieno di soldi, masticato dalla città fino a orari improbabili ogni notte. Ma è anche quello che vedeva Carlo Verdone uscendo la sera con Christian De Sica in locali frequentati da Alain Delon.

La parte più sorprendente di Roma santa e dannata è però come nel complesso esca un racconto così vivido e reale (per quanto è sempre bene ricordare che non è possibile stimare quanto i racconti che vengono fatti dai reali protagonisti possano essere affidabili) che è sia legato a un’immagine classica da antica Roma, quella degli eccessi e del vizio, del mangiare e del sesso insieme, sia lontanissimo dal più grande dei luoghi comuni attraverso il quale è raccontata Roma, cioè l’indolenza.

Dago e Giusti - Roma, santa e dannata

La Roma di Roma santa e dannata, è una città che non dorme mai, nei cui locali a tutte le ore c’è qualcuno di noto, in cui si esce sempre e in cui la voglia di far festa è inesauribile. Una città in cui perdersi, tentacolare come le metropoli americane, in cui esistono locali notturni che aprono alle 7 del mattino.

E la vitalità che fuoriesce da questi racconti riesce ad essere al tempo stesso contagiosa (perché in parte arriva con il filtro dei ricordi di gioventù) e infernale. D’Agostino, Giusti e Ciprì sono riusciti a creare un racconto degli ultimi 40 anni italiani attraverso una realtà molto particolare, quella della vita notturna di Roma, che spiega molto di quel che è avvenuto in questi anni, lo inquadra e lo contestualizza riuscendo anche nell’obiettivo che preme di più a D’Agostino: mettere sotto i riflettori quello di cui si è sempre occupato, dimostrandone l’estrema centralità.

dago e daniele cipri roma santa e dannata

locandina di roma santa e dannata

dago marco giusti carlo verdone roma santa e dannata

sandra milo roma santa e dannata 2 dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA dago roma santa e dannata. marco giusti e dago roma santa e dannata. 3 daniele cipri sul set di roma santa e dannata. 5 giorgio assumma e dago roma santa e dannata. dago e daniele cipri roma santa e dannata 2 dago e marco giusti set di roma santa e dannata roma santa e dannata 16. dago e marco giusti roma santa e dannata dago roma santa e dannata. 2. giorgio assumma dago marco giusti roma santa e dannata dago sul set di roma santa e dannata a piazza del popolo vera gemma roma santa e dannata roma santa e dannata 8 sandra milo roma santa e dannata giorgio assumma in roma santa e dannata daniele cipri sul set di roma santa e dannata. 43 marco giusti e dago con vladimir luxuria roma e santa e dannata roma santa e dannata 3 marco giusti e dago roma santa e dannata roma santa e dannata 7 dago roma santa e dannata marco giusti sul set di roma santa e dannata

massimo ceccherini roma santa e dannata dago e marco giusti roma santa e dannata. roma santa e dannata foto di massimo sestini per oggi 1 marco giusti e dago roma santa e dannata. 2 roma santa e dannata 6 marco giusti e dago roma santa e dannata. il cast del film roma santa e dannata foto di bacco foto di bacco roma santa e dannata poster by macondo 3 roberto d'agostino red carpet di roma santa e dannata vera gemma 1 red carpet di roma santa e dannata vladimir luxuria red carpet di roma santa e dannata DAGO PARLA CON GOFFREDO BETTINI, GIANLUCA FARINELLI, ANNA FEDERICI E MARCO GIUSTI