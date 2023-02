ROMPETE I SALVADANAI: LA LIMONATA DI ROSA CHEMICAL CON FEDEZ E LA SCENEGGIATA DI BLANCO POTREBBERO COSTARCI 600MILA EURO – MERCOLEDÌ IL “CASO SANREMO” SARÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’AGCOM: SARANNO ESAMINATE LE POSSIBILI VIOLAZIONI SULLA PUBBLICITÀ OCCULTA PER LO SPOTTONE A INSTAGRAM E QUELLE SULLA TUTELA DEI MINORI, PER LA POMICIATA DEL MARITO DELLA FERRAGNI CON IL CANTANTE MULTIGENDER – L’ANTICIPAZIONE DI “STRISCIA LA NOTIZIA”

SANREMO, IL CASO MERCOLEDÌ ALL'ESAME DELL'AGCOM

(ANSA) - L'Agcom ha posto il caso Sanremo all'ordine del giorno del Consiglio di mercoledì prossimo. Secondo quanto si apprende, saranno esaminati sia gli aspetti relativi a possibili violazioni normative legate alla pubblicità occulta di profili social sulla piattaforma Instagram, che violazioni della normativa sulla tutela dei minori per i casi che hanno coinvolto Blanco, Rosa Chemical e Fedez. Verrà in particolare verificato il rispetto delle norme presenti nel Tusma (Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici), nel Contratto di servizio Rai e nel Codice di autoregolamentazione delle tv.

STASERA A STRISCIA LA NOTIZIA: FEDEZ, ROSA CHEMICAL E BLANCO POTREBBERO COSTARCI 600MILA EURO

Il Festival di Sanremo è terminato, ma le polemiche no. E questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio, l’inviato della rubrica “Rai Scoglio 24”, torna sul mistero della pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023.

L’inviato del tg satirico intervista Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, che dichiara: «L’Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta».

E riguardo ai dirigenti Rai, che in conferenza stampa hanno specificato che non c’è un accordo pubblicitario tra le parti, Capitanio aggiunge: «Se questo non fosse vero, o se ci fossero degli accordi pubblicitari paralleli, sarebbe grave, perché certificherebbe che c’era un accordo commerciale di cui il telespettatore non è stato informato». Pinuccio, infatti, fa notare come ad essere “pubblicizzato” sia stato il profilo privato di Amadeus e non quello della Rai, fatto ancora più grave.

PINUCCIO INTERVISTA MASSIMILIANO CAPITANIO

Sul bacio (e non solo) tra Rosa Chemical e Fedez e sulla sceneggiata di Blanco, l’Agcom aggiunge: «Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro». E, in caso, la pagheremo noi contribuenti.

