2 mar 2023 15:50

ROMPETE I SALVADANAI IN RAI: ARRIVANO LE MULTE PER SANREMO – POTREBBE COSTARE CARISSIMO IL MANCATO CONTROLLO DEL SERVIZIO PUBBLICO SUGLI SPOTTONI OCCULTI (MICA TANTO) AL FESTIVAL: A FINIRE NEL MIRINO DELL’AGCOM NON C’È SOLO L’AFFAIRE INSTAGRAM, MA AUTO, GIOIELLI, VESTITI E CROCIERE AL QUALE LA RAI HA REGALATO UNA BELLA VETRINA – LE SANZIONI VANNO DAI 10MILA AI 25MILA EURO PER OGNI SPOT MENTRE BALLA LA POLTRONA DI COLETTA CHE…