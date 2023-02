8 feb 2023 18:52

RONZULLI, FACCE RIDE! - LA SENATRICE DI FORZA ITALIA CONDANNA I CALCI DI BLANCO ALLE ROSE SUL PALCO DELL’ARISTON DI SANREMO E SI APPELLA ALLA RAI: “DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GARA”. PECCATO CHE IL CANTANTE ABBIA PARTECIPATO ALLA PRIMA SERATA DI SANREMO COME OSPITE MA NON È IN GARA…