12 feb 2023 18:30

ROSA CHEMICAL DICE CHE IL BACIO A FEDEZ NON ERA CONCORDATO MA C’È UN VIDEO CHE TRADISCE IL CANTANTE. TRA I DUE, INFATTI, PARE CI SIA STATO UN ACCORDO DURANTE LA PUNTATA DI "MUSCHIO SELVAGGIO". PRIMA DI SALUTARSI, FEDEZ HA COMUNICATO A CHEMICAL CHE DURANTE L'ULTIMA SERATA SAREBBE STATO IN PRIMA FILA: “VIENI A SALUTARMI MENTRE CANTI. CI POSSIAMO DARE UN BACINO? CON LA LINGUA, CON LA LINGUA” - ROSA A QUEL PUNTO DELLA PODCAST HA FERMATO FEDEZ: “SI', MA NON RACCONTARE TUTTO ADESSO” – VIDEO