Ivan Rota per Dagospia

Sarah Altobello dopo essere stata insultata da quel gentiluomo di Attilio Romita al Grande Fratello Vip, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo manager Tony Toscano. Solo che a Milano gira voce che il tipo proporrebbe una liaison (e un casting) a tutte le ragazze che respirano…

Morgan indiavolato con Marco Mergoni che ieri sera era a cena nel fluido locale Paprika e Cannella a Milano con sette amici. Guardate cosa ha detto di Due Vite, la canzone che ha trionfato a Sanremo: “Perché credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni…”

Nuove entrate nel cast dell’Isola dei Famosi?Si fanno ora i nomi di Cristina Scuccia , l’ex Suor Cristina, e di Pamela Camassa nel cast de L’Isola dei Famosi dove sono stati confermati anche Alessandro Cecchi Paone in coppia col fidanzato Simone Antolini e Luca Di Carlo, il celebre ‘avvocato del diavolo’ di Cicciolina.

Raffaello Tonon non conferma, ma dovrebbe entrare nella casa del GF Vip a trovare Luca Onestini con il quale ha stretto amicizia in una scorsa edizione. Per ora si limita a scagliarsi contro Oriana Marzoli: “Guardi, io questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori.”

Si sono accusate a suon di parolacce e ora Martina Nasoni , ex di Daniele Dal Moro dice di Oriana Marzoli a Sarah Altobello parlano di una bottiglia di vino: “ Oriana me l’ha strappata dalle mani, mi ha pure graffiato, guarda, mi ha tagliato qua la bottiglia“. Stasera vedremo le ferite?

Scoppia un’altra Coppia? Megan Fox si è tolta da Instagram come già sanno i suoi 21 milioni di follower. Si é detto anche che l'attrice si è tolta l'anello di fidanzamento. Un dettaglio importante dato che, come ha raccontato il suo uomo Machine Gun Kelly, l'anello è disegnato con «bande che sono spine. Quindi quando lei cerca di toglierlo, le fa male».

Un ulteriore probabile caso di pubblicità “occulta”, ma davvero molto esplicita, sul palco del Festival di Sanremo. Come riporta il magazine MOW ,il cantante Rosa Chemichal, durante una sua esibizione ha mostrato sul palco un sextoy. Un accessorio la cui vendita è vietata i minori di 18 anni e che è un prodotto commercalizzato con il medesimo nome della canzone che Rosa Chemical ha portato in concorso al Festival: “Sanremo Made in Italy” : il prodotto sponsor in vendita al prezzo scontato di 8,95 euro ( che poraccitudine!)

