rose villain 3

Ivan Rota per Dagospia

Dopo l’incontro ravvicinato del terzo tipo con Miley Cyrus, Rose Villain racconta a “le Iene” il suo sogno americano. La cantante, che vive a New York con il marito produttore Sixpm, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita tra insicurezze e fobie, corsi di criminologia, voli in elicottero e alimentazione vegana, fino alla riproposizione della scena dell'orgasmo di "Harry ti presento Sally" nel famoso ristorante del film.

Sixpm, al secolo Andrea Ferrara, racconta il loro primo incontro: "La prima volta ci siamo visti mentre stavamo ballando. Lei è venuta verso di me con uno sguardo assatanato…”

La battuta del giorno è di Fiorello che parafrasa Tuta Gold di Mahmood: “Cinque cellulari nella Toti Gold”. A Viva Rai Due dice di aver ricevuto un messaggio da Enrico Mentana ma di non poterlo leggere: “Erano solo beep”. E su Serena Bortone: “Passate da Viale Mazzini e la trovate legata a una gamba del cavallo della Rai e le si possono pure tirare le freccette”. E Arisa si presenta con dei calzini con lo smalto dipinto sopra.

valeria marini

Ironica Selvaggia Lucarelli su Enrico Mentana che a la 7 dal Tg da la linea a Lilli Gruber: “Buon divertimento!”. Ma nel senso che Otto e mezzo è un programma comico? Comunque secondo me Chiara Ferragni ha meno rancore per me di quanto ne abbia lui per Lilli”.

Per Barbara d’Urso festa a sorpresa per i suoi 67 anni, compiuti il 7 maggio. La sorpresa dalle amiche e socie Francesca Caldarelli e Angelica Pizzuti dell’agenzia eventi B&Fable, di proprietà pure della conduttrice. Il party da Penelope a casa a Milano dove é arrivato anche il solitamente defilatissimo figlio minore Emanuele.

miley cyrus

Britney Spears è stata fotografata seminuda e scalza in strada. Si è parlato di una lite furibonda con il nuovo fidanzato Paul Soliz ma l'artista ha smentito tutto sui social. Secondo alcune indiscrezioni di TMZ, pare che nell'hotel in cui sta alloggiando la Spears si sarebbe comportata in modo molesto nei confronti del personale e degli altri ospiti…

A Tango su Rai Due, Valeria Marini confessa: “Per il suo compleanno Alfonso Signorini mi ha scritto una frase bellissima: ‘Ci tengo tanto perché tu sei una donna che conta nella mia vita…Poi ha raccontato: “Io sono arrivata a Padre Pio tramite la madre di Alfonso che mi chiamava Burro e Farina…Lei aveva tre foto sul comodino: quella di Padre Pio, quella di Alfonso e la mia. Diceva che io ero buona”.

rose villain

Tiziano Ferro torna a parlare di Mara Maionchi a Simone Marchetti e chiede alla donna di fare mea culpa: “Camminerò per strada sentendomi grasso anche se non lo sono. E mi sentirò perennemente inadeguato. I genitori sono fondamentali in questo. E lo sono anche gli educatori. E i manager. E qui sì, mi riferisco a Mara Maionchi. Le voglio bene e sono sicuro che vent’anni fa questi discorsi non erano così chiari. Però oggi va fatto un cambio di passo radicale...

E ancora: “È un obbligo morale raccontare alle persone, agli artisti, che il corpo non è un vincolo negativo per la loro arte. Io credo che Mara e molte altre persone non abbiano realizzato abbastanza quanto traumatico e doloroso sia quell’atteggiamento che si imprime per sempre nell’inconscio e nell’esistenza di ragazzini ancora fragili. Io oggi perdono la loro buona fede. Ma bisogna fare un mea culpa e non prendere più questo argomento alla leggera“.

gruber mentana meme

Chi vincerà Amici? Spulciando sui siti di scommesse sarà Petit a battere gli altri, il secondo posto dovrebbe andare a Sarah Toscano che ormai ha messo il turbo mentre sul terzo gradino del podio per gli scommettitori ci sarà forse Holden. Vedremo.

Francesco Benigno non fa altro che ripetere di non essere razzista o omofobo e poi continua imperterrito ad offendere Vladimir Luxuria, la conduttrice del programma dal quale è stato squalificato, che gli ha permesso di partecipare volendolo fortemente nel cast.

Sonia Bruganelli ha fatto un’ analisi sul flop de L’Isola dei Famosi: “Il reality non può essere elegante. Le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno entrante, più o meno attento ai toni, però la realtà non lo è. Sicuramente sono accadute delle cose che probabilmente in una modalità più attenta a non urtare le presunte sensibilità di chi è a casa… “

finalisti di amici

E ha proseguito raccontando a Azzurra Della Penna su “Chi”: ”…però noi ci stiamo rendendo conto che i fan dei reality hanno una caratteristica particolare: vogliono vedere il sangue. Ma lo vogliono vedere quando c’è ed è reale. Perché gli spettatori capiscono quando le dinamiche sono finte. Però quando le situazioni sono reali bisogna puntare…”

Angelina Mango all’ Eurofestival cerca di spiegare alla concorrente greca l'espressione "de coccio", lei non ci riesce e chiama la sua stylist, solo che nemmeno lei capisce.

Il patch in diretta. A Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno parlato di trapianti di capelli. Raffaello Tonon, ha parlato del suo patch cutaneo: ha detto che é sicuro, non crea problemi e soprattutto si può anche tirare senza nessun problema. Solo che tirandolo, un pezzo del patch gli si è staccato in diretta.

britney spears

Un grande show Una, Nessuna, Centomila, uno show pieno di canzoni contro la violenza alle donne. Non solo canzoni, ma anche uno splendido pezzo di teatro con Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo:”La violenza sulle donne ha tante forme ma un unico fine, annientarti... “ Questo dialogo andrebbe fatto sentire in ogni scuola perché è importante imparare ad amare.

Altro che Taylor Swift, Rita Ora, Dua Lipa e Beyoncé. Abbiamo artiste grandiose e manco ve ne accorgete. A Una, Nessuna, Centomila, Elodie, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Francesca Michielin e la rinata Paola Turci hanno mostrato una bravura e una sinergia encomiabili. Esibizioni da urlo che hanno fatto impazzire il pubblico dell’ Arena di Verona.

benigno vs luxuria

A chiudere la serata, il finale corale sulle note di “Nessuno mi può giudicare”: “Ho cantato questa canzone al Festival di Sanremo nel 1966, un inno alla libertà e all’uguaglianza. Da allora sono stati fatti passi avanti ma le cronache ci dicono che c’è tanto ancora c’è da fare” ha detto la mitica Caterina Caselli.

Paola Cortellesi sarà l’ ospite di punta dell’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica.

raffaello tonon capelli annalisa

barbara d urso benigno luxuria