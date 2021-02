1 feb 2021 13:54

LE ROSICATE A DESTRA QUANDO IN ONDA C’E’ LILLI GRUBER, TELE-VESTALE DEI GIALLO-ROTTI - MINZOLINI TWITTA VELENOSO: “VEDI OTTO E MEZZO E PENSI DI ESSERE SBARCATO SU MARTE. E CHI HA PAURA DI VOLARE PER AVERE LE STESSE SENSAZIONI PUÒ PRENDERE LA MACCHINA DEL TEMPO E TORNARE A 100 ANNI FA AL TEMPO DEI BOLSCEVICHI. ORMAI RASENTA LA PARODIA” - CROSETTO FA ECO: “FAI COME ME, EVITALO”