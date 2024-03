L’83ENNE AL PACINO NON HA PIÙ VOGLIA DI PERDERE TEMPO CON I SALAMELECCHI! CAOS AGLI OSCAR: L’ICONA DEL CINEMA AMERICANO SE NE FOTTE DELLE CONVENZIONI E ANNUNCIA IL PREMIO A “OPPENHEIMER”, COME MIGLIOR FILM, SENZA NOMINARE GLI ALTRI CANDIDATI. HA SEMPLICEMENTE APERTO LA BUSTA E DETTO: “I MIEI OCCHI VEDONO ‘OPPENHEIMER’” – EMMA STONE SALE SUL PALCO DEL DOLBY THEATRE CON IL VESTITO ROTTO: “È SUCCESSO DURANTE…” - VIDEO

L’età avanza e Al Pacino non ha più voglia di perdere tempo: l’83enne attore ha annunciato il premio Oscar a “Oppenheimer” come miglior film senza indugiare nei soliti salamelecchi: non ha nominato gli altri candidati fottendosene delle rigide convenzioni degli Academy Award.

Invece di elencare tutte le 10 nomination, o di offrire un convenzionale "E l'Oscar va a", Pacino ha semplicemente detto "Eccolo che arriva" prima di aprire lentamente la busta.

"E i miei occhi vedono 'Oppenheimer'", ha detto poi l’icona hollywoodiana, tra i tiepidi applausi di un pubblico che sembrava non sapere se quella dichiarazione fosse la più importante della serata.

"Sì, sì", ha detto Pacino, 83 anni, parlando del film che era considerato il favorito per la vittoria come miglior film e che ha concluso la serata con un record di sette premi.

L’annuncio di Al Pacino è arrivato verso la fine della trasmissione, quando, tra i presenti appisolati, c’è stato un altro momento di panico. Quando Emma Stone è salita sul palco per ritirare il premio come miglior attrice protagonista, si è accorta di avere un problema al vestito. Con l’Oscar in mano, ha poi rivelato: “Oh, ragazzi. Il mio vestito è rotto. Credo sia successo durante l’esibizione di Ryan Gosling in “I’m just Ken”. Sono abbastanza sicura. Oh, cavolo, è davvero... è davvero travolgente. Scusate, sono... ok, anche la mia voce è un po' andata. Non importa.

