10 mar 2023 12:36

L’ACADEMY COME SANREMO: AGLI OSCAR NON CI SARÀ L’INTERVENTO DI ZELENSKY - IL PRESIDENTE UCRAINO NON RIUSCIRÀ A INTERVENIRE NELLA NOTTE DEL 12 MARZO, QUANDO SARANNO ASSEGNATI I PREMI PIÙ IMPORTANTE AL MONDO PER IL CINEMA - NELL’ULTIMO ANNO ZELENSKY È INTERVENUTO ALLA BERLINALE, AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA, A QUELLO DI CANNES. LO HANNO ACCOLTO A BRACCIA APERTE IN MOLTI GRANDI EVENTI E PURE ALLA BORSA DI NEW YORK…