Ivan Rota per Dagospia

emily ratajkowski 1

L’ ad Rai Roberto Sergio, ormai un mito dopo che Fiorello lo cita continuamente a Viva Rai Due, ha confermato il ritorno, il prossimo anno, di Renzo Arbore e Pippo Baudo con due nuovi programmi.

Per ora, al contrario di quanto scritto, nessuno prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In: la zia non lascerà il suo pubblico. Potrebbe invece essere sostituita Francesca Fialdini al timone di A Ruota Libera.

Grande Fratello. E anche Cesara Buonamici si “scioglie” per Vittorio Menozzi: “Dire con chi passerei il Natale potrebbe mettermi in difficoltà, ma farò uno strappo. Scelgo Vittorio perché è sempre tranquillo e trovo che questa sia una fantastica qualità umana”, dichiara a Chi.

Federico Massaro ha detto al suo amato Vittorio Menozzi: “Tu dici che non saró eliminato perché mi ami e sei di parte, come io ti amo... Io sono molto fortunato perché io e te ci siamo trovati, ed è bello perché siamo simili. Però comunque penso che uscirò io. Andare in nomination con Greta e Marco significa uscire“.

asia argento

Questione di pesce: e poi Federico, che vorrebbe tornare all’attacco di Anita, chiede a Vittorio: “Dimmelo se ti da fastidio, non fare il finto tonto“. L’ altro: “Non mi dà fastidio, se posso darti una mano volentieri, il mare è pieno di pesci“. Federico gli ha risposto: “Ma tu sei un pesce a cui voglio bene, la nostra “brolove” ha più chance di durare in eterno“. E poi via con le pacche sul culo.

Rosanna Fratello continua a inventare e, in assenza di Beatrice Luzzi, uscita per ora dalla casa per visitare il padre che si é rotto il femore, ora se l’é presa con Rosy Chin ed é andata da Marco Maddaloni a dire che ‘la cinese’ le voleva tirare una ciabatta. É Rosy: “Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia“. Davvero follia: la Fratello accusa lei, Fiordaliso e Anita di bullismo perché sparlano di lei.

asia argento 5

Rosanna Fratello: “Io adesso voglio uscire”. Letizia: “No Rosanna noi non vogliamo che tu esca”.

Rosanna: “No io voglio uscire”

Letizia: “Uscire dove? Dalla casa?”

Rosanna: “No uscire lì fuori a prendere aria.”

I concorrenti ora sono spaesati dopo l’ uscita di Beatrice Luzzi, gli internauti si rivoltano dicendo che, se non rientrerà, smetteranno di guardare il Grande Gratello. Il team della Luzzi dice che lei é per ora in hotel e che ad oggi ancora non si sa se rientrerà domani.

La sua amica giurata, ovvero Anita, la donna dalle mille lauree, é arrivata a dire: “Dite che non tornerà? Ragazzi secondo me torna. Come fanno a fare il programma senza Bea? Io non riesco ad immaginarlo senza di lei sinceramente.”

alba parietti

Alba Parietti dice a tutti i suoi fan di chiedere a gran voce la replica di Macao e ha ragione: il programma di Gianni Boncompagni ha partorito personaggi come Paola Cortellesi, Sergio Friscia, Sabrina Impacciatore, Enrico Brignano e via elencando.

Stefano De Martino porta sempre con sé un portafortuna: una piccola tartaruga in ceramica. “Maurizio Costanzo, dovete sapere, che aveva questo rito. Si faceva fare queste tartarughine di ceramica, guardate che belle, con dentro le sue iniziali, MC.”

Pochi sanno che al posto di Charlize Theron, nel film L’Avvocato del Diavolo con Keanu Reeves e Al Pacino, doveva esserci la nostra Dalila Di Lazzaro che rinunciò. Si dice per amore.

Nessuna crisi nell’ amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri: la minor frequentazione è dovuta al fatto che l’ Autieri sta preparando un nuovo programma.

sophie codegoni 44

Asia Argento, ospite a La Volta Buona, confessa a Caterina Balivo: “Mia madre (Daria Nicolodi) mi picchiava in maniera molto violenta. Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questo picchiava me e non loro. E’ stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata…Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte…”

irina shayk emily ratajkowski

Secondo quanto racconta Page Six, Emily Ratajkowski si sarebbe vista rifiutare i biglietti omaggio per assistere alla partita di Nhl dei New York Rangers. La modella, in compagnia della collega Irina Shayk, giorni prima aveva assistito dalla prima fila alla sfida Nba tra New York Knicks e Miami Heat e se ne erano andate a 3 minuti dalla fine del terzo periodo. Peccato che i Knicks siano riusciti a ribaltare il risultato, vincendo 100-98. Ecco spiegato il no al biglietto omaggio da parte dei Rangers, che con i Knicks condividono l'impianto…

No Codegoni, no party. Festa di compleanno con brivido per Sophie Codegoni. Al momento di soffiare sulle candeline su una delle torte e una ciocca dei suoi capelli biondi ha preso fuoco, con le fiamme che però si sono subito spente

fognini

In una storia postata su Instagram si vede Eros Ramazzotti inquadrare Fognini concentrato in una sessione di allenamento. "Un uomo disperato, Volandri ma che hai fatto? Dagli un bacio a Volandri". "Buon Natale, felice anno nuovo", la risposta ironica di Fognini.

irina shayk emily ratajkowski 5 emily ratajkowski irina shayk 56