Oggi a #TvTalk Fiorello parla delle scelte di Amadeus «È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente». E poi parla di sé «Io non sono mai di un’azienda». Alle 15.00 su Rai3, questo e molto altro. pic.twitter.com/IQwsYqfWQI — Tv Talk (@TvTalk_Rai) April 13, 2024

Dopo tante battute, scherzi e “finte” in puro stile Fiorello anche lo showman è diventato serio: "Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c'è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli" ha detto ospite della puntata di tv Talk in onda domani alle 15 su Rai3. E parlando di sé lo showman aggiunge: "Io non sono mai di un'azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima".

La giornata di oggi è stata un continuo susseguirsi di voci e ipotesi sull’addio di Amadeus alla Rai di ora in ora più concrete. Già questa mattina nel suo show su Rai2 Fiorello aveva dato l’annuncio: "Amadeus lascia la Rai e va al Nove” ma con lui si sa non si è mai certi al 100%. Ora pare che la decisione sia tratta

DISCOVERY, LA RETE PIGLIATUTTO

Silvia Fumarola per la Repubblica-Estratti

Discovery è la nuova frontiera. Il passaggio di Fabio Fazio dalla Rai al Nove ha fatto rumore ma è stato solo l’inizio, perché se è vero che la televisione è questione di abitudine, hanno capito tutti subito che superare le colonne d’Ercole del tasto numero sette del telecomando non sarebbe stato difficile.

Il gruppo Warner Bros Discovery (terzo editore nazionale nel 2023 con l’8,6% nelle 24 ore), sta facendo una campagna acquisti che ricorda i tempi gloriosi in cui Rai e Mediaset si strappavano le star. A colpi di contratti milionari, certo, ma offrendo qualcosa in più. La libertà d’azione, la possibilità di sperimentare una visione. Quello che la Rai non ha più.

Amadeus pronto al passaggio sul Nove?

L’intrattenimento ben fatto intercetta lo spirito dei tempi, il costume (basta pensare ai varietà di Rai 3 che schieravano i comici, quelli di Fiorello su Rai 1 dove andavano tutte le star). Una chimera. E oggi la storia cambia. Fazio con Che tempo che fa ha reinventato il talk show, un marchio di garanzia. Amadeus, con il Festival di Sanremo e Affari tuoi ha portato viale Mazzini a risultati incredibili. Ed è stato trattato come uno qualsiasi, che ha fatto la metà del suo dovere. Tollerato. Perché nessuno voleva il busto all’entrata di viale Mazzini, ma insomma un’altra considerazione, sì. Quindi sembra proprio che la decisione sia stata presa, si aspetta l’incontro (formale) con il direttore generale Giampaolo Rossi martedì e poi dovrebbe esserci l’annuncio del Nove.

L’offerta del Nove: direttore dell’intrattenimento

Il canale illuminato da Fazio e da Maurizio Crozza, ha messo sul piatto un’offerta che al sessantunenne Amedeo Umberto Rita Sebastiani è sembrata la quadratura del cerchio: direttore dell’intrattenimento, che vuol dire inventare, costruire. In Rai il margine di manovra è zero, incastrata nella burocrazia e in una classe dirigente scelta a secondo di chi governa. E può andare bene un anno, che capitino (o restino) persone che sanno di cosa parlano, ma gli interlocutori cambiano e non c’è sempre da brindare.

Fiorello: “Dopo VivaRai 2 sono fermo”

Sembra che anche Fiorello, è Dagospia a rilanciare l’ipotesi su una fuga generale, sia pronto a seguire l’amico per qualche progetto insieme. E qui comincerebbero i dolori veri, perché il servizio pubblico perderebbe un fuoriclasse che illumina qualsiasi fascia oraria. Anche se a Viva Rai2 ha scherzato: “Io? Nessuno mi ha offerto niente e se mi offrono, sono blindato da un contratto con il mio divano. Dopo Viva Rai2 sono fermo, nulla”. Ma se lo chiamasse l’amico di una vita, sono tutti pronti a scommettere che non ci penserebbe due volte.

